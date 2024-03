Kia conquista cinco vitórias no iF Design Awards 2024

A Kia alcançou notáveis conquistas no iF Design Awards 2024, que reconheceu cinco elementos distintos dos programas recentes da empresa por meio do renomado painel de jurados especialistas do fórum de design.

O novo Kia EV9, já premiado em diversas frentes, somou aos seus honrosos resultados o exclusivo prêmio “Ouro”. Concedido apenas aos 75 designs vencedores em todo o mundo, este prêmio demonstra o impacto contínuo da filosofia de design “Opostos Unidos” da Kia.

Aproveitando a tensão criativa gerada pelos valores divergentes da natureza e da modernidade para criar um todo harmonioso, a filosofia de design “Opostos Unidos” fornece aos designers da Kia uma estrutura por meio da qual fundem uma combinação única de formas elegantes e esculturais e uma geometria segura e assertiva, proporcionando um produto final surpreendentemente contemporâneo, com estilo graciosamente sereno.

“O EV9 representa o nosso esforço incansável para abrir novos caminhos em design, conectividade e usabilidade, bem como a nossa responsabilidade para com o meio ambiente”, acrescentou Karim Habib, vice-presidente executivo e chefe de design global da Kia. “Receber este prêmio é um reconhecimento da dedicação e comprometimento de inúmeros membros de nossa equipe de designers e engenheiros; e destaca nosso esforço para impactar a indústria e o mercado com um design atraente e significativo”.

O exterior do EV9 transmite confiança, clareza e tranquilidade com sua postura ereta, linhas nítidas e superfícies planas. A assinatura ‘Digital Tiger Face’ do EV9 apresenta um visual visionário e futurista, acentuado pela grade de iluminação com padrão digital e faróis verticais.

O interior, caracterizado por um piso plano e uma longa distância entre eixos, aproveita a plataforma E-GMP para proporcionar um excelente espaço, enquanto componentes como os bancos e o console central foram concebidos para proporcionar uma sensação refinada e maximizar ainda mais a sensação de espaço.

Além disso, a cabine do EV9 foi concebida em linha com a “estratégia de design sustentável de três fases” da Kia. Incorporando o compromisso da marca com a sustentabilidade, a estratégia visa garantir a redução gradual do couro de origem animal, a introdução dos 10 itens de sustentabilidade indispensáveis da Kia e a promoção da pesquisa e desenvolvimento de materiais naturais.

Ao premiar o EV9, os jurados do iF Design Awards afirmaram: “O Kia EV9 expande as possibilidades estéticas de um grande SUV, ao mesmo tempo que melhora o seu desempenho funcional. A sua linguagem de forma contemporânea faz com que outros grandes SUV pareçam antiquados, enquanto os bancos giratórios da segunda fileira e uma variedade de pequenas soluções funcionais tornam a vida a bordo mais social! Quem disse que o design sustentável não pode ser divertido?”.

Ecoando o design exterior do EV9, o sistema de infoentretenimento “Ki” do SUV apresenta um estilo gráfico que se alinha com os valores da filosofia “Opostos Unidos” e complementa o design do veículo, empregando cores agradáveis aos olhos para completar uma experiência de marca única e contemporânea para a Kia. Vencedor na categoria “Interfaces de Produto”, o “Ki” baseia-se no visual principal de uma linha inclinada, representando tendências emergentes e aplicada em todos os elementos de infoentretenimento, desde ícones, fontes e painel de instrumentos.

Esta borda diagonal promove uma aparência distinta e unificada, mantendo a clareza e a cognição. Projetada para tornar novos recursos, como carregamento de veículos elétricos, mais intuitivos e legíveis, a configuração da interface de usuário otimizada para exibição torna mais fácil para os usuários reconhecerem transições de sinal e contextualizarem informações de carga e descarga.

Além dos sucessos do EV9, a Kia teve a honra de ter vários outros projetos reconhecidos pelos jurados do iF Design Awards, incluindo a marca das comunicações dos “80 anos de movimento” da Kia, o design do seu estande de feiras “Janelas da Inspiração” e o “Kia EV Unplugged Ground”, uma experiência de mídia interativa. Todos os reconhecimentos do iF Design Awards demonstraram o papel vital que o design desempenha na marca Kia. (Fotos: Kia/Divulgação).