Kart de Foz do Iguaçu começa sem surpresas

O kart de Foz do Iguaçu inicia a temporada 2024 sem surpresas. A etapa de abertura do Campeonato Citadino/10ª Copa Foz do Iguaçu, foi disputada no sábado (09/03), na pista do Adrena Kart, com promoção e organização do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Não houve surpresas no grupo dos vencedores. Foram ao pódio no ponto mais alto pilotos como Pietro Lamb, campeão da categoria Cadete no ano passado; Rodrigo D’Agostdini que brigou pelo título da F-4 A no ano passado até a última etapa; e Caio Zorzetto que colecionou mais uma vitória na pista iguaçuense. Os vencedores da primeira etapa foram Rodrigo D’Agostini na categoria F-4 A; Bruno Reolon, na F-4 B; Amauri Colet, na F-4 Light; Caio Zorzetto, na F-4 Júnior; Raphael Toffolo, na Rental Super; Tiago Avila, na Rental Pro; e Pietro Lamb na categoria Cadete.

A 2ª etapa do Citadino de Foz do Iguaçu está marcada para o dia 20 de abril, novamente na pista do Adrena Kart.

Resultados do Citadino de Kart/10ª Copa Foz do Iguaçu:

Categoria F-4 A:

1.º) Rodrigo D’Agostini, com 44 pontos;

2.º) Arturito Junior, 33;

3.º) Nicolas Zaparolli, 30;

4.º) Lucas Cartieri, 29;

5.º) Walter Bertoni, 24.

Categoria F-4 B:

1.º) Bruno Reolon, com 44 pontos;

2.º) Marcos Rosa, 36.

Categoria F-4 Light

1.º) Amauri Colet, com 20 pontos;

2.º) Rafael Grapiglia, 20;

3.º) Eduardo Acosta, 16;

4.º) Galileu Terada, 14;

5.º) Conrado Trage, 12.

Categoria F-4 Júnior:

1.º) Caio Zorzetto, com 22 pontos;

2.º) Luigi Gollin, 18;

3.º) Amir Osman, 16.

Categoria Rental Super:

1.º) Raphael Toffolo, com 30 pontos;

2.º) André Rak, 25;

3.º) Matias Rodrigues, 23;

4.º) Matheus Barreto, 22;

5.º) Anderson Eckert, 20.

Categoria Rental Pro:

1.º) Tiago Avila, com 28 pontos;

2.º) Daltro Souza, 24;

3.º) Bruno Freitas, 23;

4.º) Luis Noal, 22;

5.º) William Serrato, 20.

Categoria Cadete:

1.º) Pietro Lamb, com 44 pontos;

2.º) Pedro Toffolo, 38;

3.º) Tomaz Sperafico, com 33 pontos.

Texto: Luiz Aparecido da Silva.

Foto: Pablo Salazar/Divulgação.