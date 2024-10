Kardian ganha nova versão com câmbio manual de seis marchas

Para ampliar ainda mais a oferta de versões, a Renault passa a oferecer também o Kardian com câmbio manual de seis marchas. Agora, o modelo tem quatro versões à venda, todas com o eficiente motor turbo TCe de 125 cv com 220 Nm, maior torque entre os concorrentes diretos.

A nova versão com câmbio manual se chama Evolution, tem preço sugerido de R$ 106.990 e traz os mesmos equipamentos da Evolution com câmbio automático EDC. Agora, a linha é composta das seguintes versões: Evolution com câmbio manual, Evolution com câmbio EDC, Techno com câmbio EDC e Première-Edition com câmbio EDC.

Produzido em Portugal, pela Horse, a JX22 é a nova geração dos câmbios manuais de seis marchas, com foco em eficiência mecânica e consumo de combustível.

Lançado em março, o Kardian é o primeiro veículo produzido no Brasil com a nova identidade visual de marca, a nova plataforma RGMP (Renault Group Modular Platform) e o novo motor turbo TCe de 125 cv com 220 Nm. O Kardian é um carro completamente novo, moderno e tecnológico, que chegou para competir no segmento B-SUV, e inaugurou uma nova fase da Renault no mercado brasileiro.

O Kardian é produzido no Complexo Ayrton Senna, uma fábrica moderna com altíssimo nível de excelência. A Renault é única fabricante de automóveis da América Latina a ser reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial (WEF), como “Advanced 4th Industrial Revolution (4IR) Lighthouse” – “Farol da 4ª Revolução Industrial Avançada”, por ser uma planta referência em tecnologia da indústria 4.0.

Plataforma modular e flexível

O Kardian estreou a Renault Group Modular Platform (RGMP), uma plataforma modular, flexível e global para os segmentos B, C e LCV, que permite a aplicação de múltiplas motorizações, incluindo sistemas híbridos. Essa base inédita permite o desenvolvimento e produção de veículos com comprimentos entre 4,0 e 5,0 metros, com modularidade nas dimensões de entre-eixos (quatro medidas entre 2,6 e 3,0 metros) e três medidas para a seção traseira, além da largura da bitola que pode variar entre 1,53 a 1,6 m.

A RGMP utiliza toda a expertise do Renault Group na concepção de plataformas, que permitem uma combinação entre handling, segurança e conforto ao dirigir, com um tuning do conjunto de suspensão desenvolvido especificamente para os mercados locais.

O resultado é uma experiência de direção confortável, silenciosa e agradável para o uso diário, porém ajustada com precisão para uma condução mais firme e esportiva caso seja o perfil do cliente. Essa calibragem também leva em consideração a versatilidade do Kardian, permitindo uma rodagem segura e confiável em diferentes tipos de piso, incluindo incursões off-road leves.

Prazer ao dirigir

O motor turbo TCe 1.0 flex do Kardian faz parte da mesma família do motor turbo TCe 1.3 flex, desenvolvido em parceria com a Daimler. Esses dois propulsores compartilham 70% de componentes, tendo como características um alto torque em baixas rotações e baixo consumo de combustível.

O motor turbo 1.0 entrega 125 cv de potência e 220 Nm de torque, sendo 200 Nm (90% da força máxima) já disponível a 1.750 rpm.

Produzido no Paraná pela Horse, esse eficiente propulsor do Kardian traz as mesmas tecnologias que a Renault desenvolveu nas pistas da Fórmula 1, categoria que a marca já conquistou 12 títulos mundiais, como a injeção direta central com 200 bar de pressão, turbocompressor com válvula wastegate eletrônica e duplo comando de válvulas variável com atuadores elétricos, que garantem uma combustão otimizada com mais performance e menos consumo de combustível.

A Horse Powertrain Limited foi oficialmente criada em 31 de maio de 2024, com o Grupo Renault e a Geely detendo cada um 45% da empresa, e a Aramco detendo os 10% restantes. A Horse é uma fornecedora global de soluções inovadoras para sistemas de propulsão. Com décadas de conhecimento industrial, a empersa desenvolve, produz e fornece sistemas de propulsão altamente eficientes, como os totalmente híbridos, híbridos plug-in e motores de combustão interna, além de tecnologias de ponta (motores, caixas de câmbio, sistemas híbridos completos e plug-in e baterias).

A construção moderna e o novo motor turbo flex foram desenvolvidos para o perfil de uso do brasileiro, beneficiando ao máximo o prazer de dirigir com baixo nível de emissões e máxima eficiência.

A transmissão manual de seis velocidades JX22 também foi especialmente projetada para o perfil do cliente brasileiro, com relações curtas na primeira, segunda e terceira, privilegiando as arrancadas rápidas e a agilidade do veículo. Já as relações de quinta e sexta marchas foram desenvolvidas para um melhor consumo e melhor conforto acústico, principalmente em estrada. Essa caixa de transmissão adota ainda um volante bi-massa, que filtra as vibrações do motor.

Moderno e bem-equipado

Com design moderno e elegante, o interior do Kardian alia conforto e praticidade. Todas as informações sobre a condução são mostradas na interface do painel de instrumentos digital de 7”, que traz um modo de visualização adicional destacando a velocidade com design minimalista.

A central multimídia de 8” com design flutuante oferece conexão Android Auto e Apple CarPlay com e sem fio permitindo que os aplicativos de condução e entretenimento do smartphone sejam utilizados diretamente na tela, com uma resposta rápida aos comandos do usuário.

De série, a versão Evolution traz os principais equipamentos de segurança e comodidade, como seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois do tipo cortina), controlador de velocidade, limitador de velocidade e sensores de estacionamento traseiro e câmera de ré, entre outros itens.

Um dos destaques do Kardian é a funcionalidade das barras de teto. Montadas no sentido longitudinal, elas podem ser transformadas em barras transversais, integrando-se perfeitamente de modo funcional e estético. Com um auxílio de uma ferramenta específica, que vem junto com o Kardian, a mudança da posição se torna uma tarefa bastante simples. Estas barras podem suportar até 80 quilos de carga.

Com um comprimento de 4,12 m (1,75 m de largura e 1,54 m de altura), o Kardian está posicionado no segmento B. Estas dimensões fazem dele o modelo ideal para um uso na cidade. Além disso, os bons ângulos de ataque e saída de 20° e 36°, respectivamente, fazem dele um veículo versátil e adequado para todos os trajetos.

A generosa distância entre eixos (2,60 m), a melhor entre os concorrentes diretos, permite também maximizar o espaço interno, beneficiando principalmente os ocupantes traseiros. Com 358 litros (VDA), o volume do porta-malas é mais um dos pontos altos de sua versatilidade. (Fotos: Renault/Divulgação).