Jeep se mantém como referência entre os SUVs no mercado

A Jeep® segue como referência entre os SUVs e comemora, durante mais um ano, a liderança do Compass entre os médios. Assim, o modelo celebra oito anos consecutivos na primeira colocação desta categoria, com mais de 50 mil unidades vendidas e 27,8% de participação do mercado em 2024.

Sucesso no Brasil desde o início de suas produções, o Compass e o Commander, com a quantidade de emplacamentos somadas, garantem também a liderança para a Jeep nos segmentos de SUVs médios e grandes com 66.986 unidades e 21,4% do mercado em 2024. Durante o ano, a dupla estreou diferentes versões esportivas equipadas com o novo motor Hurricane 2.0T, que os colocam entre os SUVs mais rápidos do Brasil, além da tecnologia ADAS nível 2 disponível em todas as versões dos modelos, que estão na vanguarda da tecnologia de condução semiautônoma no país.

O Renegade recebeu novidades em sua linha durante 2024, que foi renovada e ficou ainda mais competitiva com as versões Altitude, Night Eagle, Sahara e Willys oferecendo uma lista de equipamentos recheada tanto nas opções com tração 4×2, quanto nas 4×4, passando a cobrir mais de 95% do segmento com uma gama completa. Com isso, o modelo garantiu um aumento de 14% nas vendas em comparação ao ano anterior, completando mais de 53 mil unidades emplacadas no acumulado.

Reforçando o compromisso de oferecer aos clientes produtos icônicos e um atendimento diferenciado, em 2024 a garantia de toda a linha nacional da Jeep foi ampliada para 5 anos nos veículos novos. Além disso, foram acrescentados 2 anos na garantia para os proprietários dos seminovos com ano/modelo entre 2022 e 2024.

“Tivemos mais um ano importante para a Jeep no Brasil, com mais de 120 mil carros emplacados em 2024, no ano em que também completamos 1 milhão de unidades vendidas em nosso país. Estes números reforçam o legado da marca Jeep como referência no segmento de SUVs e apontam para um futuro ainda mais promissor”, comemora Hugo Domingues, vice-presidente da marca Jeep para a América do Sul.

A Jeep apresentou no Brasil em 2024 novidades para o Wrangler e Gladiator, renovados internamente e externamente, oferecidos na versão Rubicon que garante um pacote de equipamentos único no mercado, feitos para proporcionar as mais extremas aventuras com a autêntica capacidade off-road Jeep. Além disso, a marca também adicionou uma dose extra de tecnologia para o Grand Cherokee 4xe híbrido plug-in, equipado com a plataforma de serviços conectados da Jeep Adventure Intelligence na nova linha. (Foto: Jeep/Divulgação).