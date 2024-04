O dia 4 de abril, ou melhor 4/4, é mundialmente conhecido como Jeep® Day, em referência a tração 4×4, que é um símbolo da marca icônica. Em mais de 80 anos de história, a Jeep foi responsável por trazer grandes evoluções ao mercado automotivo, especialmente ao segmento de SUVs.

Nascida em 1941, a Jeep tem muito o que comemorar, já que atravessou décadas evoluindo junto com o tempo e a tecnologia além de se aproximar cada vez mais do consumidor, reforçando sua trajetória e tradição. E não é para menos, já que o mercado de SUVs no Brasil evoluiu muito com a chegada dos modelos da Jeep produzidos no país. Desde 2015 até hoje, dos cerca de 5 milhões de SUVs vendidos no Brasil, 20% foram da Jeep. Esse número mostra a relevância e protagonismo da marca no segmento importante do país.

“Só uma marca icônica é capaz de ter um dia para chamar só de seu. Uma marca que é sinônimo de capacidade off-road, tecnologia e segurança e proporciona aos seus clientes as maiores aventuras nos lugares mais desafiadores”, destaca Hugo Domingues, Vice-Presidente da Jeep para América do Sul

A história por trás do Jeep® Day: A escolha do dia 4 de abril não é por acaso. O número 4, que se repete três vezes, representa a tração nas quatro rodas, característica fundamental que define a Jeep® e a diferencia de todas as outras marcas. A data é uma homenagem à invenção da tração 4×4, que revolucionou a indústria automobilística e deu origem ao segmento de SUVs.

Algumas datas marcantes da Jeep no Brasil:

1941– Na Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos da América precisava de um veículo leve com tração nas 4 rodas. Assim, nasceu o Willys MB;

1957– Criada nos EUA para romper desafios, a Jeep chega ao Brasil para ajudar no Plano Industrial do País com a produção nacionalizada do Jeep CJ-5;

1987 – Sucessor do Jeep CJ, o Jeep Wrangler chega ao mercado para somar o requinte do Jeep Cherokee à robustez dos modelos clássicos;

1994- O Grand Cherokee, um SUV de luxo com tração integral, desembarca no Brasil;

2015– Jeep retorna ao Brasil com produção local, no Polo Automotivo da Stellantis, em Goiana (PE). O primeiro modelo fabricado por lá foi o Jeep Renegade, um sucesso desde o início até hoje;

2016– Combinação de sofisticação e do verdadeiro espírito Jeep, nasce a 2ª geração do Jeep Compass também fabricado em Goiana (PE);

2019- Novo Jeep® Wrangler chega ao mercado brasileiro;

2021- Mais um capítulo marcante para a história da marca: o lançamento do primeiro Jeep desenvolvido no Brasil: o Commander, um SUV de sete lugares com design imponente e tecnologia avançada;

2022- Marca inicia o começo de uma nova fase eletrificada com o Compass 4xe híbrido plug-in com tecnologia e performance inéditos no segmento. Neste mesmo ano, a marca também estrou na categoria de picapes com o Jeep Gladiator;

2023– Marca traz o segundo modelo eletrificado para o país: o Jeep Grand Cherokee 4xe;

2024– Vem aí… a Jeep se prepara para manter o seu legado entre os SUVs no Brasil. (Fotos: Jeep/Divulgação).