J.Toledo Motors lança a Kymco AK 550 Premium no Brasil

A Kymco do Brasil, representada pelo grupo J.Toledo/JTZ Motors, está lançando a maxi-scooter AK 550 Premium, a evolução do modelo que se tornou um marco da Kymco e chamou a atenção dos entusiastas de scooters ao redor do mundo. Com um design impressionante e um sistema eletrônico de controle de ponta, a AK Premium inaugura uma nova era de excelência sobre duas rodas e chega com preço sugerido de R$ 78.640,00.

Com um design elegante e moderno, a AK 550 Premium leva o conceito de estilo de vida “premium” a outro nível. Sua estrutura de suspensão exclusiva, o inovador para-brisa elétrico com múltiplas posições, farol de circulação diurna atualizado e muita tecnologia oferecem um desempenho líder na categoria e o máximo prazer de pilotagem.

A AK Premium mantém o conceito de design “Thrills of Touring”, com uma dianteira ousada que combina linhas marcantes e detalhes metálicos, criando um visual espetacular. Sua carenagem ampla foi projetada para otimizar a aerodinâmica e dar uma sensação de leveza visual, permitindo que a maxi-scooter deslize de forma ágil pelo ar durante o passeio.

O modelo é ideal para quem procura uma scooter confiável e poderosa, seja para o dia a dia ou para viagens mais longas, a AK Premium une o melhor de dois mundos: o conforto e a conveniência de uma maxi-scooter e a agressividade, a atitude e o desempenho de uma esportiva.

O novo motor 550 cilindradas, 2 cilindros, DOHC 8V refrigerado a água da AK Premium oferece uma operação suave e uma resposta rápida do acelerador, proporcionando desempenho excepcional tanto em aceleração quanto em velocidade máxima.

Com uma potência máxima de até 37,5 kW, o modelo foi ajustado para viagens de longa distância, oferecendo um passeio confortável e emocionante. Cada componente foi otimizado para distribuição de peso, resultando em um equilíbrio quase perfeito de 50:50 entre frente e traseira, garantindo um manuseio superior e controle preciso.

Outro destaque marcante é o farol em formato de “olhos de falcão”, composto por quatro pentágonos. A adição das luzes diurnas (DRL) aumenta ainda mais a singularidade do modelo, tornando-o o centro das atenções.

Inspirado nas teclas do piano, o console central da AK Premium apresenta opções de funcionalidade fáceis de usar e intuitivas. Esses botões físicos permitem que os pilotos controlem operações como tampa do tanque de combustível, acesso ao armazenamento do assento, configurações do display do painel e travas do guidão.

A AK Premium também oferece o sistema de navegação Noodoe, que pode ser conectado ao smartphone do condutor. É uma experiência revolucionária de conexão do mundo digital com sua scooter. Quem não abre mão de tecnologia vai se surpreender com o Kymco Noodoe, o futuro da conectividade no painel da sua AK 550 Premium.

Além disso, a AK 550 Premium está equipada com Sistema Inteligente de Frenagem Avançado (AIBS), também conhecido como “ABS em curvas”, o mais alto nível de proteção para segurança nas curvas. Além disso, o sistema eletrônico de Controle de Tração (TCS) ajuda a prevenir derrapagens em estradas molhadas, garantindo que a motocicleta siga a intenção do piloto com mais segurança.

O sistema de freios de alta performance Brembo, com pinças duplas de múltiplos pistões, proporciona uma distribuição uniforme da força de frenagem, resultando em uma frenagem suave e gradual, especialmente em altas velocidades. Isso melhora a agilidade e potência de frenagem, tornando o controle ainda mais preciso.

Outros novos recursos incluem acelerador eletrônico, controle de cruzeiro e dois modos de condução: Standard, que entrega toda a potência do motor na inclinação de curva produzida diretamente pelo seu comando direto de abertura do acelerador, e Rain, que suaviza a inclinação da curva e limita a potência máxima. Com isso, está mais segura, suave e confortável do que nunca. (Fotos: J.Toledo/JTZ Motors/Divulgação).