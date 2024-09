Iveco Bus GX 337 H2 Linium é sucesso na França

A Iveco Bus fornecerá os primeiros ônibus GX 337 H2 Linium à Cannes Lérins Urban Community, com entregas a partir do segundo semestre de 2025. Esses novos ônibus BRT de emissão zero ampliarão a frota de ônibus GX Elec já em operação na rede Palm Bus, que entra em uma nova fase com a adoção da tecnologia de hidrogênio.

A Cannes Lérins Urban Community opera uma frota de ônibus totalmente descarbonizada (107 veículos) desde junho de 2023, utilizando energia elétrica e biocombustíveis. Com isso, seu presidente, David Lisnard, optou por produzir e distribuir hidrogênio limpo a partir de 2025, instalando uma estação de produção em Cannes – a primeira na região de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Após a conclusão, 41 ônibus serão abastecidos com hidrogênio limpo

A Iveco Bus continua progredindo no mercado de ônibus de zero emissão. A Cannes Lérins Urban Community, que já havia depositado sua confiança na marca para o fornecimento de ônibus elétricos GX Elec, acaba de confirmar um novo pedido de 12 ônibus GX 337 H2 Linium High Level of Service. Esses novos ônibus com célula de combustível de hidrogênio, que serão entregues a partir do segundo semestre de 2025, marcam um novo passo na descarbonização da rede Palm Bus. Os veículos seguem a implantação bem-sucedida de 35 ônibus elétricos a bateria GX Elec.

“Estamos muito orgulhosos de termos sido selecionados pela Cannes Lérins Urban Community para o fornecimento destes 12 ônibus GX 337 H2”, afirma Giorgio Zino, head de Operações Comerciais da Iveco Bus Europe. “Esa confiança renovada confirma a excelência da Iveco Bus em soluções de mobilidade com zero emissão e, em particular, na tecnologia de hidrogênio”.

O GX 337 H2 Linium é eficiente e de alto desempenho, com célula de combustível de 100 kW e tanques de hidrogênio paralelos com bateria de 69 kWh, para alcance de até 450 km. Seu design de “potência média” reduz significativamente o consumo de hidrogênio de 15 a 20% em comparação com os padrões do mercado, oferecendo excelente conforto térmico e alta capacidade de até 110 passageiros.

Com seu design moderno e aerodinâmico, o GX 337 H2 LiNIUM integra-se perfeitamente no ambiente urbano. Por dentro, seu interior cuidadosamente concebido melhora o bem-estar e o conforto dos passageiros.

O modelo a hidrogênio oferecido pela Iveco Bus já foi agraciado com o “International Sustainability Award 2024” pela revista alemã Busplaner e reconhecido como melhor veículo a hidrogênio pelo “Neutral Transport Innovation Awards” organizado pela Associação Ibérica de Transporte Sustentável Gasnam.

Com o modelo a hidrogênio GX 337 H2, a Iveco Bus confirma o seu papel como pioneira na transição energética e a sua capacidade de oferecer aos operadores soluções de mobilidade elétrica de alto desempenho. (Foto: Iveco Bus/Divulgação).