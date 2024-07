Iveco Bus E-Way H2 é eleito Melhor Veículo a Hidrogênio na Espanha

O Iveco Bus E-Way H2 foi premiado com o título de Melhor Veículo a Hidrogênio durante o “Neutral Transport Innovation Awards”, organizado pela Associação Ibérica de Transporte Sustentável Gasnam. O E-Way H2 teve votação esmagadora pelo público e foi elogiado por seu desempenho e inovação.

Os vencedores da terceira edição do “Neutral Transport Innovation Awards” foram anunciados durante a cerimônia de entrega de prêmios realizada no hotel RIU Plaza de España durante a Green Gas Mobility 2024 Summit.

Fabrizio Toscano, Gerente de Negócios da Iveco Bus para Espanha e Portugal, agradeceu o apoio dos eleitores e disse: “A demanda por veículos de passeio sustentáveis aumentou significativamente nos últimos anos. A Iveco Bus oferece uma escolha completa de soluções de energia alternativa para apoiar os operadores de transporte na sua transição para zero emissões, incluindo veículos elétricos a bateria e células de combustível que devem desempenhar um papel fundamental na descarbonização da mobilidade das pessoas. Hoje, o E-Way H2 oferece uma nova alternativa elétrica para a mobilidade urbana sustentável e amplia ainda mais a escolha que oferecemos aos nossos clientes, que inclui eletricidade completa e gás natural. Na Iveco Bus, estamos empenhados em desenvolver soluções sustentáveis e continuaremos a inovar para um transporte público mais limpo e eficiente”.

Conceito de performance mid-power

O E-Way H2, desenvolvido pela Iveco Bus, é um conceito único de mid-power para fornecer energia e potência e alcançar a mais alta eficiência em termos de alcance e capacidade de passageiros. O E-Way H2 se beneficia de uma célula de combustível Hyundai, alimentada por 4 tanques de hidrogênio. Também é equipado com uma bateria FPT Industrial NMC de 69 kWh e um motor elétrico Siemens Elfa 3 de 310 kW. Para otimizar a estratégia de divisão de energia a hidrogênio e oferecer o melhor desempenho, o E-Way H2 possui uma plataforma de controle de veículos elétricos (eVeCoP) com software totalmente desenvolvido internamente. A autonomia do veículo é estimada em 450 quilômetros em condições normais de operação.

Alto nível de personalização para a melhor experiência do passageiro

O E-Way H2 está disponível na configuração padrão de 12m e oferece um design moderno e atraente, com uma carroceria aerodinâmica e a adição de calotas a pedido, para uma perfeita integração ao ambiente urbano. Pode acomodar até 110 passageiros de acordo com as regulamentações locais. Uma bomba de calor de CO2 e um sistema de distribuição de fluxo de ar otimizado garantem um excelente conforto térmico a bordo. As diferentes opções de design de interiores, juntamente com a ampla gama de materiais, tipos de assentos, equipamentos e opções, ajudam a criar as melhores condições para o bem-estar e conforto dos passageiros. (Foto: Iveco/Divulgação).