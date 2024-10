Isenção de ICMS fortalece formação técnica no setor automotivo

O Decreto 7.450/2024 do Governo do Paraná é uma grande conquista para o setor automotivo do estado, ao isentar de ICMS as doações de veículos e equipamentos destinados ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Paraná (SENAI-PR). O Sindirepa-PR (Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Paraná), que participou ativamente desde o início das articulações, celebra essa medida como um marco para o fortalecimento da formação técnica no setor de reparação automotiva, ampliando o acesso a tecnologias de ponta para os futuros profissionais.

Sandro Cruppeizaki, presidente do Sindirepa-PR, destaca que essa medida reflete o compromisso de modernizar a capacitação de profissionais, ao permitir que o SENAI-PR receba veículos, motores e outros equipamentos modernos sem o impacto de impostos, garantindo que seus cursos estejam sempre atualizados com as mais recentes inovações do mercado automotivo. Montadoras, por exemplo, já têm doado veículos e motores novos, contribuindo diretamente para que alunos e colaboradores do setor possam aprender com ferramentas de última geração.

“O decreto é fundamental para assegurar que futuros profissionais e trabalhadores da reparação automotiva possam acompanhar as inovações do setor, garantindo acesso às mais recentes tecnologias”, afirma Sandro Cruppeizaki, presidente do Sindirepa-PR. “A parceria entre o setor público, as empresas e entidades industriais, como o SENAI-PR, é essencial para o crescimento sustentável da indústria automotiva”.

O presidente da Federação das Indústrias do Paraná (FIEP), Edson Vasconcelos, ressalta que o Paraná é o segundo maior polo produtor da indústria automotiva brasileira e que a qualificação de profissionais para esse segmento é essencial para seu sucesso. “Para que essa capacitação esteja alinhada com os contantes avanços tecnológicos e as últimas tendências dessa indústria, é fundamental que as instituições de educação profissional, como o SENAI-PR, possam contar com equipamentos e veículos atualizados para utilização em seus cursos”.

Vasconcelos destaca que a isenção de ICMS para doações de veículos ao SENAI-PR vai facilitar o processo de atualização tecnológica nas escolas profissionalizantes, promovendo uma maior integração com a cadeia automotiva e garantindo um ensino técnico de qualidade.

Projeto Aprendiz

Além dessa conquista, o Sindirepa-PR atua em várias frentes para mitigar um dos maiores desafios do setor: a escassez de mão de obra qualificada. O Projeto Aprendiz, por exemplo, é uma das iniciativas que facilita a entrada de jovens em empresas de reparação automotiva, proporcionando a eles a oportunidade de aprender na prática e se preparar para as demandas do mercado. Com a colaboração do SENAI-PR, o projeto contribui para formar profissionais preparados e suprir a demanda por mão de obra especializada, um dos maiores desafios do setor.

O processo que resultou na isenção fiscal foi articulado ao longo dos últimos meses e envolveu uma estreita colaboração entre o Sindirepa, o SENAI-PR, a FIEP e o Governo do Paraná. Sob a liderança do ex-presidente da entidade, Wilson Bill, o Sindirepa desempenhou um papel essencial em viabilizar a proposta. “Essa colaboração foi crucial para que a isenção se concretizasse, beneficiando diretamente a formação técnica no estado e incentivando a doação de materiais didáticos modernos para as unidades do SENAI-PR”, explica Cruppeizaki.

Com o incentivo fiscal e o apoio das empresas do setor, o SENAI-PR poderá fortalecer seus laboratórios e atualizar os conteúdos práticos oferecidos aos alunos, preparando-os para enfrentar os desafios de um mercado em constante evolução. A medida também destaca o compromisso das empresas e instituições em investir na qualificação de mão de obra, gerando impactos positivos tanto para o setor de reparação automotiva quanto para a economia do Paraná.

“A geração de mão de obra especialzada é um dos grandes desafios do setor e o Sindirepa-PR está focado em promover tanto a formação de novos profissionais quanto a constante atualização daquele sque já atuam no mercado”, reforça o presidente do Sindirepa. (Foto: Gelson Bampi/Sindirepa-PR/Divulgação).