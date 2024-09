Instituto Renault compartilha “Dez Dicas de Direção Segura”

A Renault do Brasil, por meio do Instituto Renault, reforça o seu compromisso em promover a Segurança no Trânsito, um dos pilares de atuação do Instituto, apresentando as “Dez Dicas de Direção Segura com o Kardian”, durante a Semana Nacional de Trânsito, comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Como ação contínua na Segurança no Trânsito, a Renault promove ações como o programa “O Trânsito e Eu”, de educação para segurança no trânsito, pelo qual mais de 270 mil crianças já foram impactadas pela iniciativa e mais de 5 mil professores passaram pela formação.

“Na Semana Nacional do Trânsito, reforçamos o nosso compromisso de usar a educação como ferramenta de impacto positivo na sociedade, para formar cidadãos cada vez mais conscientes no trânsito”, explica Caique Ferreira, vice-presidente do Instituto Renault.

Dez Dicas de Direção Segura com o Kardian:

Use o cinto de segurança: além de obrigatório por lei, o cinto de segurança é o principal item de segurança de um veículo, garantindo a segurança dos ocupantes em qualquer tipo de acidente. O item também é fundamental para a correta proteção no caso do acionamento dos seis airbags presentes no Kardian. O SUV da Renault possui ainda cinto de segurança de três pontos para todos os passageiros e alertas individuais de utilização do cinto, tanto para os ocupantes dos bancos dianteiros como traseiros.

Os cintos de segurança dianteiros possuem pré-tensionadores, dispositivos responsáveis por reduzir a folga existente entre o cinto e o ocupante no momento de um forte impacto, e limitadores de carga, que visa reduzir a desaceleração durante uma colisão para proteção dos órgãos internos dos ocupantes.

Caso o motorista retire o cinto durante uma parada no trânsito, com o Start & Stop ativado, a ignição será desligada e o freio de estacionamento ativado, para sua segurança.

Ajuste uma posição correta de direção: além de trazer mais conforto para o motorista, uma posição correta de direção permite que o motorista reaja com maior precisão e rapidez o volante em emergências, além de facilitar a aplicação da força ideal no pedal de freio.

Uma boa posição de direção também permite a correta visualização de retrovisores e do painel de instrumentos No Kardian, bancos e volante possuem ajustes de altura e profundidade amplos, adequando a posição para diferentes perfis de condutores.

Respeite os limites de velocidade: andar dentro da velocidade indicada na via permite que o condutor, em uma situação de risco, reaja a tempo, evitando acidentes. No Kardian, é possível utilizar o limitador de velocidade, que estabelece uma velocidade máxima para ser adotada, evitando que o condutor, por distração, acelere acima da velocidade permitida na via.

Nas estradas, também é possível utilizar o controle de cruzeiro, que permite que o carro mantenha uma velocidade pré-definida durante o trajeto.

Não use o celular ao volante: além de infração gravíssima, segundo o CTB, tirar as mãos do volante enquanto dirige aumenta muito os riscos de acidente.

No Kardian, em todas as versões, é possível utilizar o sistema de viva-voz para atender ligações sem tirar as mãos do volante. Além disso, por meio do multimídia com tela de 8” é possível conectar o celular, via Android Auto ou Apple CarPlay, para acesso seguro, sem a necessidade de retirar as mãos do volante e por comando de voz, das principais funções do aparelho. O Kardian dispõe, ainda, de carregador por indução, com refrigeração, que garante a recarga do aparelho durante o uso sem o risco de superaquecimento.

Mantenha a distância do veículo à frente: estabelecer uma distância segura do veículo à frente reduz o risco de colisões em caso de frenagens de emergência. Um bom indicador, em piso seco, é você conseguir ver na totalidade o veículo à frente, incluindo as rodas. Em condições de chuva, ou baixa visibilidade, considere o dobro da distância.

Na versão première-edition do Kardian, o Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), utiliza sensores para ajustar automaticamente a distância de segurança correta levando em conta a aceleração e desaceleração do veículo da frente. O sistema pode ser ativado em velocidades entre 30 km/h e 160 km/h. Caso o motorista não respeite essa distância, o Alerta de Distância Segura (DW) adverte o condutor sobre o intervalo de tempo que o separa do veículo que segue à frente, para que sejam respeitadas as distâncias de segurança entre os dois veículos.

Sinalize sempre: em resumo, use a seta sempre que realizar mudanças de faixa, entrar em uma nova via, ou for parar o veículo, ou realizar manobras. Também verifique regularmente se todas as luzes de indicação do veículo (setas, luz de ré e freio) estão operando conforme o esperado. No Kardian, caso algum destes indicadores apresente alguma falha, o condutor será prontamente avisado pelo cluster central de 7”, que reúne todas as informações necessárias para a condução do veículo.

Conduza de forma defensiva: a atenção ao trânsito é uma importante ferramenta para evitar acidentes. Mantenha os retrovisores sempre ajustados para permitir a visão máxima e tenha uma “visão 360º”, acompanhando não somente os veículos à frente, mas, também, o comportamento dos carros ao redor do veículo.

O Kardian possui algumas tecnologias que podem auxiliar neste processo, como o Alerta de Ponto Cego (BSW), que, por meio de uma luz de LED piscando nos retrovisores, avisa o condutor quando um veículo ou motocicleta se encontra fora de seu campo de visão, durante uma mudança de faixa, por exemplo.

Respeite pedestres, ciclistas e motociclistas: respeitar os pedestres e modais de condução menores que os automóveis é uma forma de promover a segurança no trânsito, evitando acidentes que são de menor impacto para o veículo, mas que podem ser fatais para os demais envolvidos. A câmera multiview do Kardian simplifica a vida do condutor durante as manobras em marcha à ré e de estacionamento, mostrando na tela da central multimídia de 8” todos os obstáculos localizados na frente, atrás e nas laterais do veículo, por meio de quatro câmeras, trazendo mais segurança.

Use o sistema de navegação: a direção segura também consiste em conduzir com conhecimento do trajeto percorrido. Muitos sistemas de navegação oferecem atualizações em tempo real que podem melhorar a segurança, como alertas de trânsito, indicando veículos parados à frente, buracos, neblina, dentre outras condições adversas. No Kardian, é possível utilizar os sistemas de navegação mais reconhecidos do mercado, espelhados no multimídia, com toda a segurança, inserindo destinos com comandos de voz, sem tirar a atenção do trânsito.

Faça manutenção regular do veículo: a revisão regular, feita nos prazos estabelecidos no manual do proprietário, a correta manutenção dos componentes mecânicos e o uso de componentes originais são fundamentais para garantir o funcionamento ideal do veículo nas mais diversas condições, evitando acidentes.

O motorista também deve checar com frequência o estado de desgaste dos pneus, a correta calibragem, o alinhamento da direção, sistema de freios e a condição do conjunto de suspensões, para garantir a segurança de todos os passageiros. A Renault possui uma ampla rede de concessionárias em todo o Brasil e um completo Armazém de Peças, para permitir que qualquer veículo Renault esteja em condições ideais de funcionamento. (Fotos: Renault/Divulgação).