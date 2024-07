Instituto Renault amplia o Programa Geração Futuro Profissionalizante

O Instituto Renault ampliou a oferta do Programa Geração Futuro Profissionalizante, com uma formação específica para capacitar profissionais para o comércio. Em parceria com o Sebrae/PR (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná), a capacitação para o comércio traz conteúdos relevantes para o dia a dia de quem irá atender os clientes nos estabelecimentos comerciais de São José dos Pinhais e região. Conteúdos como precificação, finanças e técnicas de atendimento ao cliente fazem parte do programa, que já formou a primeira turma com 29 alunos.

O Geração Futuro Profissionalizante – Comércio é uma resposta do Instituto Renault para gerar impacto social positivo por meio da geração de renda e emprego, atendendo a uma necessidade da comunidade Borda do Campo, bairro onde ficam sediadas as fábricas da Renault do Brasil. Em escuta realizada por meio do Mapa Social, mais de 300 empresários da região sinalizaram a falta de mão de obra qualificada para trabalhar nos estabelecimentos comerciais locais como um problema a ser resolvido.

As aulas foram ministradas na sede da AMARB, Associação dos Moradores da Roseira e Borda do Campo, projeto apoiado pelo Instituto Renault. Até o final do ano outras duas turmas serão realizadas.

“Acreditamos no poder de transformação por meio da educação. O Geração Futuro Profissionalizante é um programa de sucesso que já formou 141 pessoas desde 2022, sendo que 49% dos participantes estão empregados. Ouvimos as necessidades da comunidade e agora com a Capacitação para o Comércio ampliaremos nosso impacto social positivo na região”, destaca Caique Ferreira, vice-presidente do Instituto Renault.

“É uma oportunidade para quem deseja empreender, para aqueles que estão empreendendo, para quem trabalha em uma empresa e também para quem está buscando um emprego, porque o caminho para ter sucesso é buscar conhecimento, capacitar-se e estar mais preparado. Temos capacitações em formatos diferentes, orientações, oficinas práticas sobre vendas, finanças e temas relacionados; além de palestras sobre temas voltados ao dia a dia dos empreendedores”, explica Marcelo Cantero de Castro, consultor do Sebrae/PR.

“O curso foi excelente para ampliar o conhecimento principalmente em vendas e atendimento ao cliente. Espero poder usar os aprendizados em uma progressão de carreira e, mais pra frente, para abrir meu próprio negócio de confecção no bairro”, afirma Araci Aparecida Gomes Ramalho, moradora da Borda do Campo e uma das alunas formadas na primeira turma do Geração Futuro Profissionalizante Comércio.

Geração Futuro, criando oportunidades por meio da educação

Em 2019 foi criado pelo Instituto Renault o Geração Futuro Jovens Talentos, um programa de educação com foco na empregabilidade de jovens em situação de vulnerabilidade social.

Em 2022, o Geração Futuro foi ampliado com o lançamento da versão Profissionalizante, um curso de mecânica automotiva em parceria com o SENAI Paraná, a Prefeitura de São José dos Pinhais e Auto Viação São José, dedicado aos moradores do bairro Borda do Campo.

Em 2024, o Geração Futuro Profissionalizante passou a oferecer a Capacitação para o Comércio.

No total, os programas já concluíram 14 turmas, alcançando 525 pessoas que receberam uma formação capaz de transformar suas realidades, a partir do empreendedorismo e do acesso ao emprego e geração de renda.

Mapa Social

A segunda edição do Mapa Social foi realizada em 2023, em um estudo liderado pelo Instituto Renault e PUC PR nas comunidades da Borda do Campo e Roseira. A análise buscou avaliar os impactos dos projetos implementados no território e a percepção da marca Renault pela comunidade em comparação ao Mapa Social, constituído em 2018. No primeiro estudo, o Instituto Renault diagnosticou as principais demandas e oportunidades de investimento social, mapeou e identificou as lideranças locais e consolidou indicadores para serem monitorados e avaliados até 2028. À época, a pesquisa foi apresentada para o poder público, prefeitura e à comunidade.

A segunda pesquisa, por sua vez, ouviu 400 pessoas, com escuta aleatória na comunidade e qualitativa com os beneficiários dos programas sociais, permitindo a avaliação do impacto dos projetos, a relação com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU e, também, permitiu coletar a percepção da comunidade sobre as ações já implementadas, assim como novos desafios e oportunidades com foco na geração de renda e emprego. O Mapa Social está disponível no LINK: https://institutorenault.com.br/mapa-social. (Foto: Renault/Divulgação).