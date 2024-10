Infraestrutura de recarga teve crescimento de 179%

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com 13.265 veículos leves eletrificados vendidos em setembro, 2024 se consolida como mais um ano de evolução expressiva da eletromobilidade no Brasil, com o crescimento concomitante da infraestrutura de recarga elétrica pública, que já superou a marca simbólica de simbólica de 10 mil eletropostos em agosto.

“Mais uma vez, os números confirmam as nossas avaliações: o aumento das vendas de veículos eletrificados está puxando um amplo ecossistema de empresas associadas à eletromobilidade nas principais regiões do país” diz o presidente da ABVE, Ricardo Bastos.

“A expansão desse ecossistema está gerando empregos, renda e investimentos, não apenas na produção de veículos, mas também na fabricação de equipamentos e componentes, peças, softwares e prestação de serviço”, acrescenta.

No acumulado de janeiro a setembro de 2024, foram emplacados 122.548 veículos leves eletrificados, o que representa uma evolução de 113%, na comparação com o mesmo período de 2023 (57.510 veículos).

A três meses do fechamento do ano, a média mensal de vendas de eletrificados se encontra em 13.616, o que indica que o total anual deverá ultrapassar a projeção de 150 mil unidades. Com isso, a frota brasileira de eletrificados deve ficar próxima da marca de 400 mil veículos.

Os veículos plug-ins tiveram um aumento de 56,83% em comparação com agosto de 2023 (8.458 veículos). O ano de 2024 tem registrado vendas expressivas dos veículos eletrificados, principalmente dos veículos plug-in, os 100% elétricos (BEV), e os híbridos com recarga externa (PHEV).

Infraestrutura de recarga

O aumento da infraestrutura de recarga tem permitido que os veículos elétricos (BEV e PHEV) ganhem força e aumentem sua participação no mercado automotivo brasileiro. Em relação aos eletrificados, os veículos elétricos respondem por 70% das vendas realizadas no período de janeiro a setembro de 2024 (86.326 veículos). Já os veículos plug-ins tiveram um aumento de 56,83% em comparação com agosto de 2023 (8.458 veículos).

Segundo Tupi Mobilidade, essa é a evolução dos eletropostos no Brasil nos últimos dois anos: Dezembro/2020: 350; Março/2021: 500; Fevereiro/2022: 1.250; Outubro/2022: 2.862; Dezembro/2022: 2.955; Maio/2023: 3.200; Junho/2023: 3.503; Agosto/2023: 3.800; Dezembro/2023: 4.300; Março/2024: 7.758; Julho/2024: 8.800; Agosto/2024: 10.622.

Só na ABVE encontram-se associadas 58 empresas relacionadas com a infraestrutura de recarga, que atuam fortemente na cadeia produtiva da eletromobilidade, gerando empregos e trazendo investimentos para o país.

Em recente pesquisa realizada pela associação, para o 1º Anuário da Cadeia Produtiva, que será lançado em breve, as empresas relacionadas ao setor de infraestrutura são as que mais apresentaram planos de investimentos para os próximos três anos no país.

Tecnologias

Em setembro, foram vendidos 4.699 veículos 100% elétricos (BEV), com 35,4% de participação em relação ao total de eletrificados. Na comparação com agosto, houve um decréscimo de 8,1% nos emplacamentos. Em relação a setembro de 2023 (1.830 veículos), há um crescimento notável de 156,8%.

Já os veículos híbridos plug-in (PHEV), totalizaram o mês com 4.869 unidades vendidas, com uma participação de mercado de 36,7%. Em relação ao mês de agosto (5.781 veículos), houve uma retração de 15,8%; já na comparação com agosto de 2023 (8.458 veículos) há aumento de 60,8%.

Os HEV convencionais (elétricos não plug-in a gasolina ou diesel) ficaram com 9,3% das vendas (1.235 veículos); os HEV FLEX, com 11,6% (1.540 veículos) e os micro híbridos (MHEV), com 7,0% (922 veículos).

No acumulado 2024 (janeiro a setembro), a participação de mercado dos eletrificados por tecnologia é a seguinte: BEV: 45.721 (37,31%); PHEV: 40.605 (33,13%); HEV: 10.929 (9,3%); HEV FLEX: 15.838 (11,6%); e MHEV: 9.455 (7,0%).

Geografia da eletromobilidade

A região Sudeste é a líder nas vendas de veículos elétricos (BEV e PHEV). Em relação ao crescimento de mercado, as regiões que mais se destacam são Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

As capitais dessas nessas regiões lideram as vendas de elétricos, e estão contribuindo para que a eletromobilidade seja um processo amplo, não restrita somente à região Sudeste.

O estado do Maranhão, por exemplo, foi o que apresentou maior evolução de infraestrutura de recarga. Em março eram 40 pontos disponíveis, e em cinco meses houve um crescimento de 172,5%. Hoje, são 109 pontos disponíveis no estado.

Em relação aos municípios, o destaque de vendas ainda são as capitais: 1º) São Paulo: 1.764; 2º) Brasília: 986; 3º) Rio de Janeiro: 619; 4º) Belo Horizonte: 410; e 5º) Curitiba: 370.

No processo de interiorização dos veículos leves eletrificados (excluídas as capitais) os municípios destaque são: 1º) Campinas/SP: 199; 2º) Ribeirão Preto/SP: 101; 3º) São José do Rio Preto/SP: 97; 4º) Criciúma/SC: 86; E 5º) Uberlândia/MG: 85. (Foto: ABVE/Divulgação).