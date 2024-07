Hyundai Mobis apresenta o futuro da multimídia

A Hyundai Mobis consolidou suas tecnologias de inovação em displays para estabelecer um novo padrão para cockpits digitais futuristas. No dia 11 de junho, a Hyundai Mobis apresentou na Coreia do Sul o M.VICS 5.0, a versão mais recente do seu avançado sistema integrado de direção, que inclui tecnologias de cockpit digital. Desde o lançamento inicial do sistema em 2021, o qual analisa sinais biométricos como postura, frequência cardíaca e ondas cerebrais, a Hyundai Mobis tem aprimorado continuamente o conceito com atualizações anuais.

O cockpit digital, um sistema de infoentretenimento instalado à frente dos assentos do motorista e do passageiro, oferece diversas informações sobre a condução e conteúdo de mídia, além de possibilitar a comunicação externa. O recém-apresentado M.VICS 5.0, desenvolvido sob o lema “Tudo o que você pode ver”, foca na convergência de diversas tecnologias de exibição. Em termos de design, ele integra perfeitamente todo o painel frontal, do motorista ao passageiro, em um único cockpit com uma tela ampla e sem bordas. Este sistema inclui uma tecnologia que ajusta o tamanho e o ângulo da tela de acordo com os modos de direção.

Multimídia panorâmico adaptado às situações de direção

O sistema M.VICS 5.0 integra uma tela panorâmica múltipla que vai do banco do motorista ao banco do passageiro, combinando uma tela principal de 27 polegadas, uma tela HD de 12,3 polegadas para o passageiro e uma tela de 7 polegadas para status e controles do veículo.

Cada painel de exibição foi projetado para funcionar de forma independente, conforme sua finalidade e ambiente de uso, mas também pode se integrar em uma única tela quando necessário, alcançando uma implementação “separada, mas em conjunto”. A tela ampliada permite a exibição de diversos conteúdos, como painel de controle, navegação e infoentretenimento, superando as expectativas dos passageiros em relação às atuais telas já disponíveis nos veículos. Essas telas também ajustam seu tamanho e ângulo conforme os modos de direção, adaptando-se a diversos cenários e situações, como “Modo de Direção”, “Modo Teatro” e “Modo Relaxamento”.

Soluções completas para os motoristas

A tela grande que cobre a parte dianteira do veículo inclui tecnologia de iluminação em ambos os lados para evitar acidentes, alertando sobre possíveis colisões na parte traseira durante o embarque ou desembarque de passageiros. Além disso, os cenários coloridos ajudam a reduzir o desconforto causado pelo movimento do veículo. Câmeras posicionadas no volante e acima do assento do motorista monitoram a sonolência e a desatenção ao volante em tempo real, emitindo avisos de emergência quando necessário. Várias tecnologias de segurança e de airbags são também integradas ao sistema, para garantir ainda mais proteção aos ocupantes.

O desenvolvimento do M.VICS 5.0 pela Hyundai Mobis reforça seu foco em inovação, com nove novas patentes registradas em peças e tecnologias para a melhor experiência dos usuários (UX). Com mais de 1.700 patentes já registradas em 2023, a Hyundai Mobis continua a desenvolver sua liderança tecnológica no futuro setor de mobilidade. O sistema M.VICS 5.0 da Hyundai Mobis não tem previsão para chegada aos modelos de veículos comercializados no mercado brasileiro. (Fotos: Hyundai/Divulgação).