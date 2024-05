Hyundai Creta tem descontos especiais em maio

A Hyundai Motor Brasil anuncia hoje sua nova campanha especial de vendas para o mês de maio. Até o dia 31, serão oferecidas condições exclusivas para quem busca seu Hyundai Creta 0 Km. A campanha reforça o lançamento das versões ano-modelo 2024/25, apresentadas pela montadora na última semana.

O destaque da ação é o desconto de R$10 mil para a versão Limited, que sai por R$ 144.690 durante a promoção. Outros modelos do SUV mais vendido do Brasil no varejo contarão com oportunidades especiais na troca por um zero-quilômetro. Na compra da versão Platinum, serão R$ 9 mil de valorização do usado oferecido na troca. O valor será de R$ 9.500 de bônus na troca pela versão Comfort e de R$ 12 mil para aqueles interessados na versão topo de gama, a Ultimate.

Gratuidade estendida para o Hyundai Bluelink

Junto a chegada das versões ano-modelo 2024/25, o período de degustação gratuita do sistema de conectividade veicular Bluelink foi estendido de três para cinco anos. Esse tempo de gratuidade, válido a partir da data de compra do veículo, se aplica também de forma retroativa a todos os clientes que compraram veículos equipados com Bluelink no passado, tanto da família HB20 quanto da linha de SUVs Hyundai Creta.

As principais funcionalidades do Hyundai Bluelink vão desde o monitoramento do automóvel, rastreamento e imobilização, assistência 24 horas e diagnóstico dos sistemas, até a Smart Camera 360°, que permite a visualização do entorno do carro na tela do celular, comandos de voz e busca de pontos de interesse com informações de trânsito em tempo real, disponíveis conforme a configuração da central multimídia especificada para cada modelo de HB20 ou Creta. Para obter informações sobre todos os modelos Hyundai, consulte a lista completa de concessionárias e encontre a loja mais próxima, acesse: hyundai.com.br. (Foto: Hyundai/Divulgação).