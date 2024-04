Horas de sono viram produtos, viagens e até dinheiro em programa de incentivo

Visando contribuir com estradas mais seguras, a Volkswagen Caminhões e Ônibus se une à Livelo – o maior programa de recompensas do Brasil – para criar uma iniciativa que vai monitorar o período dedicado ao sono durante as rotas de motoristas por todo o Brasil e convertê-lo em benefícios. O projeto Trucker Napp – Descanse e Ganhe está em fase piloto e transportadoras interessadas já podem se cadastrar na página www.truckernapp.com.br.

A primeira etapa se concentrará em um cliente, a Carsten Serviços e Transportes. Após essa avaliação inicial de três meses, realizada exclusivamente com o parceiro, a mecânica será ajustada para que possa ser executada em uma escala maior, assim possibilitando que os cadastrados embarquem na ação.

O monitoramento das horas de sono será feito através de relógios inteligentes conectados a um sistema de pontuação que recompensa horas de sono com pontos Livelo, que podem, inclusive, serem trocados por dinheiro na conta bancária. Quanto mais horas de sono de qualidade o motorista tem, mais benefícios ele ganha.

Em pesquisa realizada em 2021 pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), a Academia Brasileira de Neurologia e o Conselho Regional de Medicina, 42% dos acidentes de trânsito no país estão relacionados ao sono. Segundo Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus, o objetivo deste programa é incentivar uma rotina mais saudável e responsável nas estradas.

“Pensamos nesse projeto para beneficiar e contribuir com parceiros e clientes que vivem desse trabalho e, consequentemente, ajudar a promover estradas mais seguras para todos. Contar com a parceria da Livelo e da Carsten para iniciarmos esse movimento tão importante tem sido fundamental. Daqui em diante, nossos esforços serão para que tenhamos ainda mais empresas envolvidas em todas as frentes do programa”, afirma Alouche.

De acordo com Marcelino Cruz, diretor executivo de Desenvolvimento de Negócios B2B da Livelo, o uso de pontos Livelo como incentivo aos profissionais dá liberdade para que cada um deles escolha a recompensa que preferir. Os motoristas não farão jornadas prolongadas e terão hábitos que serão mais benéficos para o seu bem-estar a longo prazo e ainda contarão com a possibilidade de trocar os pontos por diversas opções disponíveis no site e app do programa de recompensas.

“Oferecer pontos Livelo como incentivo para os clientes da Volkswagen Caminhões e Ônibus, reforça nossa vertical de ‘Pontos para Incentivar’ que cresce consistentemente. Para a Volkswagen Caminhões e Ônibus, facilidade: sem estoque, nem logística para administrar. Para os motoristas, liberdade para escolher qual premiação desejam receber – o que inclui viagens, hospedagens, experiências, milhares de opções de produtos e até cashback”, completa Marcelino.

Sono de qualidade transformado em benefícios

Ao iniciar uma jornada, o aplicativo começa a contabilizar os períodos e as fases do sono do profissional, como sono pesado, leve e REM. Mesmo que simples, uma tecnologia foi desenvolvida para garantir que o programa de incentivo seja eficiente. Através de dispositivos wearables (tecnologias ‘vestíveis’, como smartwatches e smartbands) conectados a um aplicativo que registra as horas de sono, o Trucker Napp monitora a duração, qualidade e frequência de sono dos motoristas e converte estes dados em pontos Livelo.

Os pontos que forem ganhos através do tempo dormido podem ser utilizados de acordo com o objetivo pessoal de cada motorista. As opções variam desde passagens aéreas, produtos e dinheiro, até a possibilidade de usá-los como forma de pagamento nas lojas físicas da Drogasil, Droga Raia, Pão de Açúcar, C&A, Sodimac, Extra e no e-commerce da Amazon Brasil, entre outros parceiros. Outra vantagem é ter a escolha de fazer pagamentos com pontos via Pix em estabelecimentos físicos ou digitais.

O motorista só precisa criar uma conta de maneira gratuita no site ou app da Livelo e fazer a troca dos pontos pela opção que achar melhor, a hora que preferir. E quanto mais noites seguidas de sono, maior o multiplicador de pontos.

Criatividade que traz segurança para as rodovias

Com criação da AlmapBBDO, agência responsável pelo crossover das duas marcas, o Trucker Napp é uma inovação, que começa com os motoristas da frota da Carsten, uma das maiores transportadoras do país e cliente da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

“Com o trucker napp conseguimos criar quase um feature novo de segurança para os motoristas e consequentemente todos que compartilham a estrada com eles. Tudo isso garantindo mais saúde e rendimentos para estes profissionais tão importantes para a economia do nosso país”, comenta Fernando Duarte, diretor executivo de criação da AlmapBBDO. (Foto: VWCO/Divulgação).