Honda transforma pilotagem em duas rodas com inovações técnicas

Na última década, o setor de duas rodas tem passado por uma revolução, impulsionada por inovações tecnológicas que não apenas transformam a pilotagem, mas também aumentam a segurança e diminuem o impacto ambiental. A Honda, reconhecida por sua liderança no segmento, é uma das principais responsáveis por tornar essas inovações acessíveis a um público mais amplo, anteriormente restritas a modelos de alta cilindrada e preços elevados.

Um dos avanços mais significativos trazidos ao mercado de entrada pela marca japonesa é a embreagem automática, chamada de E-Clutch, atualmente empregada na Honda Biz e PCX. Juciano de Oliveira da Silva, gerente regional da Blokton, concessionária Honda no Paraná, conta que “o sistema traz um conforto incomparável ao piloto, eliminando a necessidade de sincronizar a embreagem com o câmbio. Isso não apenas facilita a pilotagem, mas também reduz o desgaste do calçado do motociclista e torna a experiência de condução muito mais agradável”.

Outra inovação é o sistema Idling Stop, que desliga o motor automaticamente em paradas prolongadas, como em semáforos. O recurso antes visto somente em carros de alto padrão, e conhecido como Start Stop, é algo ainda incomum em motos. Inicialmente, a Honda implementou o sistema na PCX, e agora também está disponível nos modelos SH 150i e ADV.

O especialista explica que esse mecanismo permite que o motor desligue sozinho quando a parada ocorrer por mais de três segundos. “Basta um toque no acelerador para que a moto volte a funcionar. Esse sistema não só promove a economia de combustível, mas também contribui significativamente para reduzir a emissão de gases poluentes”, observa.

Frenagem mais segura

Até 2019, as motocicletas utilizavam sistemas de freios independentes, com um pedal que acionava apenas a roda traseira e o manete controlava a roda dianteira. Com a introdução da tecnologia CBS pela Honda, o sistema de frenagem agora é distribuído entre as duas rodas. Isso proporciona uma maior estabilidade e segurança para o piloto.

Outra novidade da Honda é o Smartphone Voice Control System (HSVCS), que integra smartphones às motocicletas com segurança. Disponível em alguns modelos da marca, permite controlar chamadas, mensagens e playlists por comando de voz, sem desviar a atenção da estrada.

Moto autoequilibrável e piloto adaptativo

O futuro da mobilidade promete ainda mais. O revolucionário Riding Assist, apresentado em 2017 pela Honda, permite que a motocicleta se equilibre sozinha em baixas velocidades, minimizando a necessidade de intervenção do piloto. Ideal para o tráfego urbano, o dispositivo deve chegar em breve no showroom da Honda.

“Isso será particularmente útil em situações de tráfego intenso nas grandes cidades, onde a estabilidade em baixas rotações pode ser importante para a segurança do piloto”, explica o gestor da Blokton.

Também em testes está o novo sistema de piloto automático, que promete antecipar e evitar acidentes antes mesmo que o piloto perceba o risco. A ideia da marca não é criar uma moto autônoma, mas sim um modelo que possa reduzir o controle do piloto para prevenir situações de emergência.

“A Honda tem uma meta ambiciosa de zerar os óbitos relacionados a seus produtos até 2050. Para alcançar isso, a empresa está investindo fortemente em novas tecnologias e na conscientização no trânsito, treinando pilotos em todo o Brasil para promover uma condução mais segura e responsável”, conclui. (Foto: Blockton/Divulgação).