Honda Automóveis apresenta crescimento de 27% em 2023

A Honda Automóveis do Brasil encerrou o ano de 2023 com resultados positivos, com crescimento de 27% em vendas com relação a 2022. No total, foram 72.050 unidades comercializadas, o que representa o melhor resultado da marca em três anos.

A produção acompanhou a tendência de crescimento e registrou 78.720 unidades produzidas em 2023, um crescimento de 23% quando comparado ao ano anterior.

O modelo de maior destaque em vendas foi o HR-V, com 48.059 unidades vendidas em 2023. Desde seu lançamento, em 2015, o HR-V se tornou referência no segmento de SUVs e se consagrou como o modelo mais vendido da Honda Automóveis do Brasil.

Uma nova página dessa história de sucesso começou a ser escrita com a apresentação do New HR-V, fruto de um projeto 100% inédito e vencedor de diversos prêmios do setor.

Lançamentos da Honda Automóveis em 2023

Como uma marca sólida – presente no Brasil com a comercialização de automóveis desde 1992 e com a produção nacional desde 1997 – a Honda Automóveis apresentou quatro lançamentos ao público em 2023, reforçando seu compromisso com o mercado nacional em entregar produtos que superem as expectativas de seus clientes. Relembre os lançamentos de 2023:

– Civic Advanced Hybrid

A 11ª geração do Civic representa um salto à frente em termos tecnológicos e construtivos, que posiciona o modelo em uma categoria superior. O Civic Advanced Hybrid nasceu para superar as expectativas dos clientes mais exigentes, oferecendo uma experiência positiva em todos os sentidos devido aos mais altos níveis de conforto, qualidade construtiva, sofisticação e eficiência. A exclusiva tecnologia híbrida e:HEV proporciona uma diferenciada experiência de condução, com aceleração e respostas vigorosas, combinada a um consumo de combustível excepcional.

– Novo Honda Civic Type R

O novo Honda Civic Type R fez sua estreia no Brasil este ano. O modelo é sinônimo de alta performance, excelência dinâmica, esportividade e tecnologia avançada, sendo o mais rápido dos Civic Type R já produzidos. O conceito que norteou a sua criação teve como objetivo alcançar o máximo desempenho aliado ao prazer de condução incomparável, expressando todo o DNA esportivo e alta tecnologia da Honda.

– Accord Advanced Hybrid

Flagship entre os automóveis de passeio da marca, o Accord Advanced Hybrid é referência máxima em estilo, tecnologia, segurança, conforto, requinte e conectividade, além de ser elemento fundamental na estratégia de eletrificação da Honda. O modelo, assim como o Civic, traz a avançada e exclusiva tecnologia híbrida e:HEV, que combina dois motores elétricos – um para tração e outro para geração de energia – e um motor a combustão, proporcionando uma experiência de condução diferenciada, que une alta performance a uma economia de combustível excepcional.

– ZR-V

Elegante e esportivo, com um interior espaçoso e repleto de tecnologias voltadas para a segurança, conectividade e conveniência dos ocupantes, o ZR-V foi desenvolvido para atender plenamente os anseios de clientes que buscam excelência. O modelo chegou para completar a família de SUVs da Honda no Brasil, posicionando-se entre os consagrados HR-V e CR-V. O prazer de dirigir é um dos seus grandes destaques. Baseado na plataforma global usada no Civic, o ZR-V apresenta refinado comportamento dinâmico e dirigibilidade típicos de um sedã aliados à robustez e conforto dos SUVs.

“A performance positiva da Honda Automóveis é fruto da atuação da marca em pilares estratégicos como qualidade, inovação, excelência de atendimento e sinergia com a rede de concessionárias, formada por mais de 200 pontos de venda em todo Brasil”, comenta Diego Fernandes, Diretor Comercial da Honda Automóveis do Brasil.