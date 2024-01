Honda apresenta estreia mundial da série “Honda 0 Series”

A Honda revelou hoje uma nova série de veículo elétrico (EV), “Honda 0 Series”, que será lançada globalmente a partir de 2026, com a estreia mundial de dois modelos conceitos, chamados Saloon e Space-Hub, na CES 2024 em Las Vegas, Nevada, EUA. A Honda também apresentou a estreia mundial do novo design da marca H para ser usada exclusivamente na próxima geração de modelos EV da Honda.

A Honda tem conduzido os negócios com base em seu slogan global de marca: The Power of Dreams – How we move you. Este slogan transmite a mensagem de que a Honda criará produtos e serviços de mobilidade que permitirão às pessoas “transcenderem várias restrições, como tempo e lugar”, e “ampliarem as suas

habilidades e possibilidades”. Com tais produtos e serviços de mobilidade, a Honda apoiará a realização dos sonhos de mais pessoas e se tornará a força motriz que moverá a sociedade adiante.

Além disso, a Honda pretende alcançar a neutralidade de carbono para todos os produtos e atividades corporativas em que está envolvida até 2050. Com esta finalidade, a empresa está empenhada para atingir a sua meta de eletrificação de automóveis de “aumentar a proporção das vendas de EV e FCEV para 100%, globalmente, até 2040”.

A Honda 0 Series é uma nova série de veículos elétricos que simboliza como a empresa está passando por uma grande transformação, alinhada ao seu slogan global de marca e à política de eletrificação. O nome da série representa a determinação da Honda em enfrentar o desafio de desenvolver novos veículos elétricos, voltando ao ponto de partida como fabricante de automóveis e criando veículos elétricos completamente novos a partir do “zero”. Com esta nova série de veículos elétricos, a Honda irá esforçar-se para avançar ainda mais em seu “conceito M/M*1” e o “prazer de dirigir”, que a Honda valoriza na sua produção de automóveis, e levar “alegria e liberdade de mobilidade” a níveis ainda maiores.

Em 2026, a Honda começará a lançar o primeiro modelo da Honda 0 Series globalmente, começando pela América do Norte, depois para o Japão, Ásia, Europa, África e Oriente Médio e América do Sul. O conceito “máximo para o homem e mínimo para a máquina” é uma abordagem básica ao design dos automóveis Honda, que visa aumentar a eficiência do interior do veículo ao maximizar o espaço para as pessoas e minimizar o espaço necessário para os componentes mecânicos.

Pensamentos a respeito do “0” (zero):

História da Honda: A origem e o ponto de partida (“zero”) da Honda

A Honda criará um novo ponto de origem para a próxima geração da Honda, ao regressar ao ponto de partida da empresa, incluindo a busca do conceito M/M, o prazer de dirigir e a alegria da liberdade de mobilidade, que sempre valorizou e continuará a perseguir.

Implementação do Slogan Global de Marca: Movendo o coração das pessoas com o valor criado a partir do “zero”

Sob seu slogan global de marca, ” The Power of Dreams – How we move you “, a Honda será sempre movida por “sonhos” e, ao criar um novo valor por meio do pensamento criativo a partir do zero, a Honda proporcionará experiências que se tornarão um novo ponto de partida para nossos clientes. É assim que a Honda irá mover as pessoas e os seus corações.

Iniciativas para contribuir com a sociedade: Determinação para chegar ao “zero”

A Honda está determinada a alcançar “impacto ambiental zero” durante todo o ciclo de vida do produto, incluindo atividades corporativas, e “zero acidentes de trânsito com fatalidades” envolvendo motocicletas e automóveis Honda.

“Thin, Light, and Wise” – Nova abordagem ao desenvolvimento de veículos elétricos e os cinco valores fundamentais que os EVs Honda irão oferecer

Ao desenvolver a Honda 0 Series, a equipe de desenvolvimento voltou ao ponto de partida da Honda e reconsiderou que tipo de EVs a empresa deseja criar na próxima era. A Honda manterá seus esforços na criação de um novo valor para o veículo elétrico, transcendendo as restrições de ser “grosso e pesado” devido à bateria grande e pesada necessária para garantir uma autonomia suficientemente longa, bem como à uma carroceria e plataforma grandes e pesadas necessárias para acomodar tais baterias. A Honda descreve esta nova abordagem ao desenvolvimento de EV como “Thin, Light, and Wise” (na tradução livre: “fino, leve e sábio”).

Thin:

Ampliar o potencial de design, incluindo estilo com um veículo cupê e obter excelente desempenho aerodinâmico ao utilizar uma plataforma “fina” dedicada ao veículo elétrico para criar uma altura de piso baixa.

Light:

Realizar uma condução esportiva e um desempenho de eficiência energética que desafiam as crenças estabelecidas que as pessoas têm sobre os veículos elétricos por meio de tecnologias originais da Honda, criadas remontando ao ponto de partida da empresa como fabricante de automóveis.

Wise:

Realizar produtos originais de mobilidade Honda definidos por software, aproveitando o conhecimento que a Honda acumulou até o momento e tornando os carros mais sábios por meio do avanço de tecnologias inteligentes.

Os EVs Honda, que serão construídos com base nesta abordagem de desenvolvimento e apresentarão uma arquitetura EV dedicada, oferecerão os seguintes cinco valores fundamentais:

1) Design artístico que evoca ressonância;

2) AD/ADAS que garante segurança e tranquilidade;

3) Um “espaço” para as pessoas possibilitado pela internet das coisas e tecnologias conectadas;

4) O prazer de dirigir com a sensação de unidade com o veículo;

5) Excelente desempenho de eficiência energética.