Hitech Electric inaugura revenda de veículos utilitários 100% elétricos

A Hitech Electric, empresa brasileira de eletromobilidade, acaba de expandir a oferta de seus veículos utilitários 100% elétricos com a inauguração da primeira concessionária exclusiva da marca na cidade de São Paulo. Lançada em parceria com o Grupo Carueme, a nova loja tem 600m² e está localizada no bairro do Morumbi, na Zona Sul da capital paulista. Além dos serviços de venda de todos os modelos elétricos da Hitech Electric, os consumidores que forem ao local encontrarão peças para utilitários da categoria, assistência técnica e modelos para test drive.

A novidade acompanha o excelente momento do setor de veículos elétricos no país e reforça a estratégia de expansão da Hitech Electric, que em 2023 lançou a primeira linha de montagem de utilitários 100% elétricos do Brasil, na cidade de Campo Largo, no Paraná – um marco histórico para a indústria automotiva nacional. A Hitech Electric faz parte do programa de Corporate Venture Capital (CVC) da Positivo Tecnologia – empresa brasileira de tecnologia que é parceira estratégica e investidora tecnológica da startup -, que aporta recursos em startups com atuação ou operação na Amazônia Ocidental.

“A capital paulista tem um enorme potencial comercial para o segmento. No ano passado, foi a cidade com mais emplacamentos de veículos elétricos, superando a marca de 15,6 mil automóveis. Com essa e outras novidades que teremos ao longo do ano, esperamos aumentar nosso faturamento em até quatro vezes”, comenta Rodrigo Contin, CEO da Hitech Electric. “A nova loja é resultado de um projeto iniciado em 2023, quando identificamos em São Paulo a oportunidade de ter uma loja 100% dedicada à marca para aprimorar nosso modelo de vendas na região e gerar mais proximidade com nossos clientes regionais. O Grupo Carueme é um grande parceiro nesse lançamento. Além de um investimento inicial de mais de R$ 6M em adequação e padronização do imóvel, estoque inicial, test-drive e peças, contamos com toda expertise de mais de 20 anos da marca no segmento de caminhões”.

A Hitech Electric é uma empresa pioneira em eletromobilidade e foi a primeira a lançar no Brasil um veículo autônomo e elétrico com desenvolvimento totalmente nacional, assim como veículos utilitários homologados para logística urbana last-mile elétrica. Neste novo espaço, em São Paulo, irá oferecer possibilidades de compra de três modelos: e.coDelivery, e.coTruck e e.coCargo. No ano passado, a empresa iniciou sua expansão e aumentou o faturamento em seis vezes. De lá para cá, também firmou acordos com concessionárias parceiras nas cidades de Campinas/SP, Ribeirão Preto/SP, São Paulo/SP, Goiânia/GO e Brasília/DF.

Segundo estimativas da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), o segmento deve ter forte crescimento de vendas em 2024, passando 150 mil unidades. O resultado representaria um crescimento de emplacamentos na casa de 60% comparado ao ano anterior. Nesse contexto, a Hitech Electric tem o objetivo de se tornar ainda mais acessível aos clientes de diferentes regiões, potencializando seu alcance comercial e volume de vendas, além de demonstrar a solidez e capilaridade da marca.

Carlos Monteiro, CEO do Grupo Carueme, enfatiza os diferenciais nos veículos da Hitech Electric. “O e.coDelivery tem uma capacidade de carga de 400kg e autonomia de até 160km, já a família e.coCargo tem a capacidade de carga de 800kg com autonomia de até 280km. Todos os veículos da Hitech são carregados diretamente em tomada padrão de 20AMP, sendo 110V ou 220V. Esses veículos são direcionados para entregas urbanas para diversos setores, como farmácias, supermercados, entrega de gás, coletas, prestação de serviços e tantos outros que forem necessários.”

A nova loja fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1.450 e está aberta de segunda a sexta, das 8h30 às 18 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. (Fotos: Hiteck Eletric/Divulgação).