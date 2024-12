Harmuch quer vencer nas corridas da 8.ª etapa em Goiânia

O piloto curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary) participa no fim de semana (06, 07 e 08/12), da 8.ª etapa da Copa Hyundai HB20 2024, nas categorias Super e Super Master, que será realizada no Autódromo Internacional de Goiânia, na capital do Estado de Goiás. A Copa Hyundai HB20 2024 faz parte evento nacional e neste fim de semana estará num Racing Day, onde ainda teremos as etapas da Copa Truck 2024 e da NASCAR Brasil 2024, com corridas no sábado e domingo.

Na última etapa da temporada 2024, com o título da Super Master conquistado por antecipação, o piloto Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP), vai em busca de mais vitórias em Goiânia, para melhorar ainda mais a sua posição na categoria Super, da Copa Shell HB20 2024. “Estou em um bom momento da Copa Hyundai HB20 e quero aproveitar para buscar mais vitórias, se possível na Geral da Super, visando melhorar minha posição na classificação final. O meu objetivo dessa temporada já foi alcançado na etapa passada em Curvelo, com a conquista do título da Super Master por antecipação. Mas quero encerrar a Temporada 2024 no pódio, para me despedir levando mais troféus para a minha galeria em Curitiba”, declarou Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary).

Durante a sétima etapa realizada em Curvelo em novembro, Cláudio Harmuch, largou em quarto lugar na Geral da categoria Super, na Corrida 1 do sábado, num grid com 35 carros, mais uma vez foi ao pódio, em terceiro lugar na Super e venceu na Super Master. E no domingo, na Corrida 2, com bom desempenho no motor do seu HB20 #393, “brigou” entre o terceiro e sexto lugares da Geral da Super, onde concluiu a prova em quinto na Geral e mais uma vitória na Super Master. “Na etapa passada conquistei duas vitórias na Super Master e um terceiro e quinto lugares na Super. Vou para as duas corridas da última etapa em busca de mais uma vitória na Geral, para fechar o ano com “chave de ouro”, e já com o título de campeão na Master”, concluiu Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary).

Classificação:

Categoria Super: 1.º) Uli dias, 232 pontos; 2.º) Wagner Pontes, 203; 3.º) Bruno Massa, 192; 4.º) Cláudio Harmuch, 163; 5.º) André Pedrotti, 147; 6.º) Leandro Parizotto, 136; 7.º) Sílvio Gatao, 121; 8.º) Marcelo Zebra, 94; 9º) Anderson Borges, 94; e 10.º) Gustavo Smozinski, 79.

Confira a programação completa do fim de semana em Goiânia-GO:

Sexta-feira, 06 de dezembro: Portões fechados para o público:

10h45 – Copa HB20 – Treino Livre;

11h30 – Copa Truck – Treino Livre Elite;

12h15 – Copa Truck – Treino Livre Pro;

13h40 – Copa HB20 – Treino Livre;

14h25 – Copa Truck – Treino Livre Pro;

15h10 – Copa Truck – Treino Livre Elite;

16h00 – Copa HB20 – Treino Livre Duplas.

Sábado, 07 de dezembro – Portões abertos:

09h00 – Copa HB20 – Treino Livre;

09h50 – Copa Truck – Treino Livre Elite;

10h35 – Copa Truck – Treino Livre Pro;

13h00 – Copa HB20 – Classificação;

14h00 – Copa Truck – Classificação Elite;

14h42 – Copa Truck – Classificação Pro;

15h45 – Copa HB20 – Corrida 1;

16h50 – Ação Promocional.

Domingo, 08 de dezembro – Portões abertos:

09h00 – Copa Truck – Warm Up Pro;

09h20 – Copa Truck – Warm Up Elite;

10h00 – Desfile de Caminhões Especiais;

10h25 – Desfile de Motos;

10h30 – Visitação aos boxes;

12h05 – Copa HB20 – Corrida 2;

13h00 – Desfile de Pilotos;

14h10 – Copa Truck – Corrida 1;

14h40 – Copa Truck – Corrida 2;

16h20 – Ação Promocional.

(Fotos: Vanderley Soares/Divulgação).

Harmuch vibrou com o título conquistado em Curvelo. No pódio da Super Master, os três primeiros colocados.