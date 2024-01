GWM supera 1 milhão de carros anuais por 8 anos consecutivos

O ano de 2023 foi de muito sucesso para a GWM no mundo, com 1.230.704 veículos vendidos, o que representa um crescimento de 15,29% em relação ao ano anterior. Com este resultado, a empresa completa oito anos consecutivos vendendo mais de 1 milhão de carros.

Somente no último mês de 2023, foram comercializados 112.502 veículos, 45% acima do mesmo período de 2022. Desse volume, 29.858 são NEVs (New Energy Vehicles: elétricos + híbridos). No total, foram 262.003 NEVs, um aumento de quase 100%. As vendas externas (fora da China) atingiram um recorde de 316.018 veículos, com um crescimento anual de 82,48%. Desses, 33.476 foram vendidos em dezembro.

Vendas por linhas

A linha Haval, também comercializada no Brasil – com 10.703 unidades vendidas em seu primeiro ano no País (maio a dezembro de 2023) -, registrou um volume de vendas de 715.188 veículos em 2023, representando um crescimento de 16%.

Da linha ORA foram vendidas globalmente 108.518 unidades. No Brasil, em seu primeiro mês de comercialização, dezembro, o volume foi de 776 carros emplacados.

Já a linha Wey cresceu quase 15%, atingindo um volume de 41.602 unidades, com destaque para as vendas em dezembro, que alcançaram 3.512 unidades (crescimento de 154,49%).

A linha Tank vendeu 162.539 veículos em 2023, um salto de 31,21%; enquanto a linha Poer e suas picapes chegaram a 202.330 unidades, um aumento de 8,46% em relação ao ano anterior. As linhas Wey, Tank e Poer ainda não são comercializadas no Brasil.

Conquistas pelo mundo

O ano também foi marcado pelo número expressivo de premiações conquistadas pela GWM nos diferentes mercados em que a montadora atua. No seu ano de estreia no Brasil, a GWM conquistou 16 prêmios com apenas oito meses de atuação no mercado interno, com o lançamento do Haval H6. Entre eles destacam-se o prêmio “Carro do Ano”, promovido pela revista Autoesporte, em duas categorias (Marca Digital do Ano e Motor do Ano até 2.000 cm³), e o “Melhor Compra”, da revista Quatro Rodas, em quatro categorias (incluindo o Destaque do Ano).

Na África do Sul, a GWM Série P garantiu o título de ” Melhor Picape” na categoria 100-120 kW de potência. O GWM ORA 03 obteve cinco estrelas do Green NCAP e levou o “Prêmio Anual 2023” da TopGear África do Sul. Os GWM WEY 03, WEY 05 e ORA 03 receberam a classificação cinco estrelas da EURO NCAP. A GWM também foi reconhecida no BrandZ 2023 com o título “China Global Brand Top 20”. Esses prêmios contribuem para o aumento contínuo da participação da GWM no mercado dos Veículos de Nova Energia (NEV).

Investimentos em pesquista e tecnologia

O investimento da GWM em pesquisa e tecnologia está entre as principais razões da conquista da marca de 300.000 unidades vendidas fora da China. Em junho, a montadora fez uma parceria estratégica com a Inchcape, um importante distribuidor global de veículos do segmento premium e de luxo. Em julho, a FTXT Energy do GWM Holding Group assinou um acordo de cooperação com a CNR italiana para projetos de energia com hidrogênio, acelerando a transformação energética para fontes limpas e renováveis. No ano passado, a GWM também acelerou a produção no exterior com fábricas no Paquistão, Equador e uma nova unidade na Malásia.