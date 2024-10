GWM lança cabo V2L homologado e já está nas concessionárias

Já está à venda na CCV Evolux em Curitiba, e demais concessionárias GWM o cabo V2L (Vehicle to Load) homologado pela autotech, um acessório que transforma a energia da bateria dos veículos Haval H6 plug-in (PHEV19, PHEV34 e GT) em uma fonte prática de alimentação para diversos equipamentos eletroeletrônico externos (220 volts ou bivolt). Isso traz maior segurança, confiabilidade e conforto em diversas situações, como em viagens, locais remotos, acampamentos ou emergências com queda de energia, servindo até para recarregar outros veículos eletrificados.

“A GWM se orgulha de ajudar a popularizar a tecnologia V2L no mercado brasileiro. Essa funcionalidade inovadora não apenas transforma nossos veículos eletrificados em fontes de energia versáteis, mas também empodera os proprietários a utilizarem seus carros de maneira mais inteligente e sustentável. E o melhor de tudo: com toda a segurança e garantia oferecida pela GWM”, destaca Daniel Conte, Diretor de Pós-Venda da GWM Brasil.

A GreenV, empresa brasileira 100% focada em eletromobilidade, foi a escolhida como fornecedora oficial do cabo V2L oficial da GWM, após um rigoroso processo de homologação técnica. O kit inclui uma caixa personalizada, uma bag exclusiva e um cabo de 5 metros de comprimento com uma régua que possui 3 tomadas no padrão brasileiro (3 pinos), além de contar com garantia de fábrica de 1 ano. O valor do kit é de R$ 899.

Funcionamento

O sistema V2L permite utilizar a bateria de alta tensão dos Haval H6 plug-in para o fornecimento de energia do carro para um aparelho elétrico externo. Para o sistema funcionar, é necessário que o Haval H6 seja da versão PHEV19 2025 ou tenha recebido a atualização de software OTA (Over The Air), no caso das versões PHEV34 2024, GT 2024, PHEV34 2025 e GT 2025. A atualização OTA já está sendo disponibilizada aos clientes da autotech, como explica este link no site oficial da GWM https://www.gwmmotors.com.br/empresa/atualizacaoota.

O cabo V2L da GWM deve ser plugado no bocal de recarga do Haval H6, para estar apto a fornecer energia para até três equipamentos simultâneos de 220 V, com limitação de corrente máxima de 13 A e potência máxima combinada de até 3.300 W – nesta condição de potência máxima de uso, a bateria fornece energia por até 5h30min (PHEV19) ou até 10 horas (PHEV34 e GT) sem consumir uma gota de combustível. O recurso V2L permite que os Haval H6 plug-in forneçam energia mesmo quando a bateria do sistema híbrido estiver descarregada, já que o motor a combustão do Haval H6 pode ser acionado para se transformar em um gerador para recarregar tanto a bateria do próprio veículo quanto fornecer energia para qualquer equipamento elétrico de 220 V. Preço: R$ 899,00. (Fotos: GWM/Divulgação).