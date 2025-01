O GWM Haval H6 foi o híbrido mais vendido do Brasil em 2024, com 22.893 unidades emplacadas, consolidando sua posição de liderança no mercado nacional. Ainda no mês de janeiro, a autotech oferece benefícios exclusivos, proporcionando ainda mais vantagens para os consumidores que desejam adquirir os carros da marca.

De acordo com a ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), o Haval H6 ficou à frente de grandes concorrentes, como BYD, Toyota e Volvo, conquistando quase 12% de market share no segmento de veículos eletrificados e foi líder de vendas no segmento dos híbridos, considerando os modelos acima de R$200 mil, consolidando sua força no mercado de SUVs de alta performance. O Haval H6 foi seguido pelo Song Plus, com 17.908 unidades, e pelo Toyota Corolla Cross, com 12.077 unidades, completando os três primeiros colocados.

No segmento de veículos totalmente elétricos, a linha GWM ORA 03 alcançou a segunda posição, com 6.326 unidades comercializadas em 2024, representando 10,5% de market share. Com esse resultado, a GWM se firma como uma das principais fabricantes de veículos eletrificados do Brasil.

“Estamos muito satisfeitos com os resultados de 2024, que refletem a crescente preferência dos consumidores brasileiros por soluções híbridas e elétricas de alta qualidade. O Haval H6 e o ORA 03 estão atendendo a uma demanda crescente por tecnologia sustentável e desempenho superior. Continuaremos a investir em inovação e expansão para garantir que nossos modelos sejam os mais desejados pelos consumidores,” destaca Alexandre Oliveira, Diretor de Vendas e Desenvolvimento de Rede da GWM Brasil.

Benefícios exclusivos

Além do sucesso de vendas, a GWM amplia seus benefícios exclusivos para clientes no mês de janeiro. Para o Haval H6, o híbrido mais vendido do Brasil, a marca oferece taxa de 0% em toda a linha, supervalorização do seu usado ou até um ano de seguro grátis, oferecendo opções flexíveis para atender às necessidades dos consumidores e tornando o modelo ainda mais acessível.

Além disso, a GWM oferece um bônus de R$ 10 mil na compra do ORA GT, além de seguro grátis ou taxa zero, proporcionando vantagens adicionais para quem optar por um dos modelos da linha elétrica da marca. (Foto: GWM Brasil/Divulgação).