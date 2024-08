GWM Brasil lança plataforma própria de e-commerce

A GWM Brasil acaba de lançar uma plataforma própria de e-commerce para venda das linhas Haval H6 e ORA 03, que pode ser acessada tanto no aplicativo My GWM quanto no site da empresa (www.gwmmotors.com.br). Denominada Loja GWM, essa iniciativa visa proporcionar aos consumidores uma experiência de compra integrada, unificando os ambientes físicos das concessionárias aos digitais e oferecendo uma jornada de consumo muito mais completa.

Com essa nova plataforma, o app My GWM – que combina a função de rede social e comunidade colaborativa para donos e amantes da marca, aliadas ao serviço de monitoramento e controle do veículo ­– passa agora a servir também como ferramenta de compra online, ampliando ainda mais a conveniência no momento da compra.

É importante ressaltar que a Loja GWM vem se somar ao já conhecido processo de compra digital pelo Mercado Livre, que desde o início da operação da autotech no Brasil, em abril de 2023, contabilizou mais de 24 mil unidades de Haval H6 e ORA 03 vendidos no Brasil.

“A GWM havia inovado ao comercializar seus carros por meio da plataforma de comércio eletrônico Mercado Livre. E agora, mais uma vez, a empresa sai na frente, ao disponibilizar mais canais de venda, direto da montadora, que podem ser acessados pelo computador ou até mesmo pelo celular”, explica Charles Silva Jr., Head de E-Commerce da GWM Brasil.

A nova plataforma, desenvolvida em colaboração com o time de Pesquisa & Desenvolvimento da matriz na China, oferece recursos avançados aos clientes da marca. Entre eles, a visualização 3D Interativa, onde os consumidores podem explorar os modelos desejados em alta qualidade, interagir com a parte externa do veículo e verificar o acabamento interno em detalhes. Outro diferencial é a possibilidade de acompanhar todo o processo da compra do veículo adquirido, desde o pedido até a chegada do carro à concessionária.

Charles também destaca: “A compra pode ser feita em qualquer dia e horário, mesmo quando as concessionárias estão fechadas”. Atributo importante, uma vez que, segundo pesquisa da GWM, 23% das vendas de veículos desde a estreia da montadora no país ocorreram durante à noite, aos domingos e feriados. (Fotos: GWM/Divulgação).