GWM Brasil apoia a Lei do Combustível do Futuro em Brasília

A GWM Brasil participou na semana passada do evento Liderança Verde Brasil Expo, realizado na Base Aérea de Brasília (DF), que reuniu as principais empresas do setor de biocombustíveis, gás e energia elétrica.

A feira teve como destaque a sanção da Lei do Combustível do Futuro, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O texto estabelece que a margem de mistura de etanol à gasolina passa de 22% a 27%, podendo chegar a 35%. Atualmente, a mistura pode chegar a 27,5%, sendo no mínimo 18%. A nova legislação representa o maior e mais inovador programa de descarbonização, posicionando o Brasil como um líder global na transição energética.

Durante a cerimônia, o presidente Lula também visitou as exposições que apresentaram as tecnologias voltadas à mobilidade sustentável em atividade no país, acompanhado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

A GWM aproveitou a ocasião para mostrar o modelo 100% elétrico, ORA 03 GT, e os dois modelos híbridos plug-in Haval H6, PHEV19 e GT, que utilizam combustível com até 27,5% de etanol. Todos os veículos da marca podem ser recarregados com energia limpa e renovável através do sistema plug-in, reafirmando o compromisso da GWM com a mobilidade sustentável e descarbonização no setor automotivo.

“Estamos empenhados em descarbonizar o segmento automotivo e acreditamos que o etanol é uma peça-chave para o nosso futuro híbrido plug-in flex. Essa transição não apenas beneficia o meio ambiente, mas também fortalece a economia local e a segurança energética do Brasil”, destaca Ricardo Bastos, diretor de Assuntos Institucionais da GWM.

O evento foi um marco significativo para a promoção de soluções que visam reduzir a emissão de carbono e impulsionar a adoção de tecnologias limpas no Brasil. “A GWM Brasil se orgulha de fazer parte deste movimento e de contribuir para um futuro mais sustentável”, completa Bastos. (Foto: GWM/Divulgação).