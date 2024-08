Guepardo Duna G300, a evolução do Buggy

Um dos grandes destaques da Autop 2024 (Feira de Autopeças e Serviços, em Fortaleza de 21 a 24 de agosto) e que foi “alvo” de muitas fotos e vídeos de visitantes é o stand da montadora cearense Adventures Off Road, que está mostrando sua moderna linha de veículos. Além das duas versões do Guepardo, com duas e quatro portas (G200 e G400), uma novidade incrível. Pela primeira vez revelado o Buggy Guepardo Duna, a evolução do Buggy, um veículo que impressionou o público pela robustez e qualidade construtiva. O Guepardo Duna está disponível na versão Básica (G300n DUNA) e por encomenda no site da montadora Adventures Off Road (https:// adventuresoffroad.com.br/).

A versão Básica foi desenvolvida para utilização de passeios em ambiente de difícil circulação, porém sem exigir performance de competição. Incorpora motorização padrão de fábrica do motor EA211 de 4 cilindros e 16 válvulas alcançando 110 cv@5250 RPM e 158 Nm@2500 tipo FLEX com botões de ganho de aceleração de 3 estágios. Ideal para quem quer passear com a família em trilhas e dunas. Muito além de ser um carro apenas de trilhas, pode ser utilizado para circulação urbana pois será devidamente homologado pelo Contran, servindo também como carro principal da família, pois pode ser adquirido com ar-condicionado para maior conforto e segurança. Além de incorporar o design do Guepardo, assim como sua estrutura de chassis e carenagem incorpora a mesma tecnologia de fabricação.

Os buggies começaram a se popularizar no Brasil na década de 1960 com a ideia de criar veículos leves e ágeis, capazes de percorrer praias e terrenos acidentados, foi inspirada nos veículos utilizados nas competições do Baja 1000, no deserto da Península da Baixa Califórnia, no México.

Ficha Técnica Guepardo Duna G300:

Motor: EA211 de 4 cilindros e 16 válvulas;

Potência: 110 cv@5250 RPM e 158 Nm@2500;

Câmbio: Manual, 5 velocidades;

Preço: R$ 140 mil.

(Fotos: Adventures Off Road/Divulgação).