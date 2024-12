Grupo VW inaugura escritório de Relações Governamentais

O Grupo Volkswagen inaugurou na noite do dia 10 de dezembro, o seu primeiro escritório de relações institucionais e governamentais em Brasília (DF) reforçando ainda mais a proximidade da empresa com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Agências Reguladoras e demais autoridades. O escritório será a base das marcas Volkswagen do Brasil, Volkswagen Financial Services, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Audi, Porsche e Ducati na Capital Federal para temas que impactam o setor automotivo no País.

“O ano de 2024 começou de forma especial para a Volkswagen do Brasil, com o anúncio de investimentos de R$ 16 bilhões e uma ofensiva de 16 novos veículos até 2028, sendo uma das protagonistas do maior ciclo de investimentos do setor automotivo no País. Agora, fechamos o ano com a inauguração do primeiro escritório de relações institucionais e governamentais do Grupo Volkswagen em Brasília, dando início a uma nova fase em nosso relacionamento com as autoridades federais. A Volkswagen está há 71 anos no Brasil, contribuindo com o desenvolvimento econômico, social e ambiental, e termos uma base sólida na Capital Federal fortalece ainda mais a nossa presença no centro das decisões estratégicas do País, sempre com um olhar para o futuro”, afirma Ciro Possobom, Presidente & CEO da Volkswagen do Brasil.

“A inauguração do escritório de relações institucionais e governamentais do Grupo Volkswagen é um marco na história sólida de relacionamento da empresa com Brasília. A nossa nova casa está aberta para fomentar o diálogo próximo e transparente com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Agências Reguladoras e demais autoridades. Vamos discutir de forma estratégica os desafios, oportunidades e soluções que impulsionam o setor automotivo, como a construção de políticas públicas com foco em descarbonização, diversidade, inclusão, geração de empregos, tecnologia e inovação. Também vamos colaborar com a agenda regulatória automotiva, com o fortalecimento do comércio exterior, a busca por isonomia e a rota da sustentabilidade, reforçando a conexão entre o público e o privado”, afirma Luiz Ricardo de Medeiros Santiago, diretor de Relações Governamentais da Volkswagen do Brasil e Membro do Comitê Executivo da empresa.

“O Grupo Volkswagen é forte e relevante no Brasil e seus posicionamentos reverberam na sociedade. Nós, da Volkswagen Financial Services, como parte do grupo e como a maior plataforma de mobilidade do País, devemos participar ativamente das discussões sobre políticas públicas e legislação. Estar fisicamente presente em Brasília é um passo importante e simbólico deste nosso papel”, comenta Rodrigo Capuruço, CEO da Volkswagen Financial Services para o Brasil e América do Sul.

Investimentos de R$ 16 bilhões incluem projetos para as 4 fábricas da VW

Os investimentos de R$ 16 bilhões da Volkswagen até 2028 contemplam projetos inovadores e com foco em descarbonização para as quatro fábricas da empresa no Brasil, reafirmando seu compromisso com os colaboradores, clientes e parceiros de negócios.

A fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), terá 2 veículos inéditos a serem anunciados em breve. Além deles, a unidade já iniciou a produção do Novo Nivus, em outubro, e fabricará a versão esportiva inédita Novo Nivus GTS, que chegará ao mercado brasileiro no primeiro semestre de 2025.

A unidade de Taubaté (SP) fabricará o SUVW Tera, um produto 100% desenvolvido no Brasil, completamente inovador, moderno, conectado e que vai inaugurar um segmento inédito para a marca no País. O modelo chegará ao mercado em 2025.

Na fábrica de São José dos Pinhais (PR) será produzida uma pick-up inédita que será anunciada em breve. A picape Amarok continuará sendo produzida em Pacheco, na Argentina. A partir de 2025, a fábrica do Paraná também produzirá volumes adicionais do Novo Virtus, sedã que continuará sendo fabricado na Anchieta.

A fábrica de motores de São Carlos (SP) vai produzir um novo motor ainda mais inovador e eficiente para veículos híbridos.

Os novos projetos também marcam a chegada de uma nova plataforma no Brasil: o projeto MQB Hybrid. Inovadora, tecnológica, flexível e sustentável, a nova plataforma comporta uma combinação dos mais avançados sistemas de combustão e eletrificação, utilizando sistema de alta voltagem.

O projeto MQB Hybrid da Volkswagen conta com uma nova arquitetura eletrônica que permite mais conectividade e oferece ainda mais segurança por meio da tecnologia de ADAS (Advanced Driver Assistance System). Além disso, oferece ainda mais conforto e aumento do espaço interno.

Do total de R$ 16 bilhões, R$ 13 bilhões estão sendo destinados às unidades paulistas da Volkswagen: a Anchieta, incluindo a área produtiva e o Centro de Design e Engenharia, que é um dos mais avançados do Grupo Volkswagen no mundo; além das fábricas de Taubaté, São Carlos e do Centro de Peças e Acessórios de Vinhedo. Os outros R$ 3 bilhões são destinados à fábrica de São José dos Pinhais (PR).

Ofensiva de 16 novos produtos segue acelerando

Juntamente com os investimentos, a Volkswagen do Brasil anunciou em 2024 uma ofensiva de 16 novos veículos até 2028. Neste ano, já foram lançados o Novo T-Cross, a Nova Amarok e o Novo Nivus.

O Novo T-Cross, o SUV mais vendido do Brasil, já chegou arrasando quarteirões. Em seu primeiro fim de semana nas concessionárias, o modelo teve mais de 2.000 pedidos, superando todas as expectativas. O Novo T-Cross foi o primeiro modelo da ofensiva e chegou com design inédito, sistema de iluminação ainda mais moderno, interior com novos materiais e acabamentos, além de itens de segurança que se destacam no segmento.

O Novo T-Cross passou a disponibilizar de série, para todas as versões, faróis Full LED com assinatura VW LED, além de lanternas traseiras também em LED. O sistema de infotainment VW Play está disponível em todas as configurações, agora com tela semiflutuante. Em termos de segurança, o pacote ADAS acrescenta assistente de mudança de faixa, detector de ponto cego e assistente traseiro de saída de vaga. Fabricado em São José dos Pinhais, o Novo T-Cross será exportado para 17 países da América Latina.

A Nova Amarok, segundo modelo da ofensiva, é outro fenômeno: desde a pré-venda à chegada nas concessionárias, foram mais de 2.000 pedidos em menos de um mês. A picape produzida em Pacheco, na Argentina, é pioneira no uso do motor V6, sendo a mais potente em seu segmento, com 258 cv e overboost de 272 cv. A Nova Amarok recebeu atualização visual e chegou carregada de força bruta, sendo a iluminação um grande trunfo: conta com faróis full LED e faixa de luz de LED na grade frontal. Ainda mais tecnológica e segura, a Nova Amarok V6 traz nova central multimídia com tela de 9 polegadas, airbag de cabeça e assistente de condução com sistema de aviso de saída de faixa, de colisão frontal, entre outros. Além disso, o modelo teve a garantia de fábrica ampliada para cinco anos.

Terceiro lançamento da ofensiva, o Novo Nivus inaugura uma nova era de conectividade para a Volkswagen do Brasil com o novo sistema de infotainment VW Play Connect de 10,1 polegadas e o novo aplicativo “Meu VW 2.0”. O primeiro SUV cupê da marca no Brasil chega com novo design exclusivo e será o primeiro modelo equipado com iluminação ‘light strip’ para os faróis e lanternas. Com conceito apimentado, o inédito Pacote Outfit se junta à linha do Nivus, com mais de 12 itens exclusivos aplicados à versão Highline. Além disso, a pedido do público, o modelo ganhará a versão esportiva inédita Nivus GTS, com lançamento confirmado para o primeiro semestre de 2025.

Para 2025 também estão confirmadas a chegada do SUVW Tera, do Golf GTI e do Novo Jetta GLI, que é único no mercado e o sedã mais versátil do Brasil. O trio Golf GTI, Nivus GTS e Novo Jetta GLI marcará o resgate da esportividade da Volkswagen em 2025. E muitas outras novidades estão por vir.

Volkswagen é a marca que mais cresce no Brasil

Assim como foi em 2023, a Volkswagen segue como a marca que mais cresce em unidades vendidas em 2024. Foram 371.639 veículos emplacados neste ano, que representam 56.588 unidades a mais do que o mesmo período de 2023 (315.051). A Volkswagen cresceu 18% em vendas em 2024, em relação ao mesmo período do ano passado, e conta com a expressiva participação de 16,1%.

Preferência dos brasileiros, a Volkswagen tem 4 modelos entre os 13 mais vendidos do País neste ano, considerando todos os segmentos: Novo Polo (130.540 unidades vendidas), Novo T-Cross (77.018 unidades), Saveiro (52.710) e Nivus (52.387).

Volkswagen é líder nos principais segmentos de mercado: SUVs e hatches

A Volkswagen segue na liderança de vendas dos principais segmentos do mercado: SUVs e hatches. No segmento de SUVs, a Volkswagen é líder no Brasil com toda a sua família SUVW, formada pelo Novo T-Cross, Nivus, Taos, Tiguan e ID.4, que já somam 148.515 unidades emplacadas em 2024. O Novo T-Cross segue como o SUV mais vendido do País, com 77.018 unidades emplacadas neste ano.

A marca também domina o segmento de hatches com o Novo Polo, preferência absoluta dos brasileiros, que fechou outubro e novembro como o veículo líder de vendas no Brasil, considerando todos os segmentos. No acumulado de 2024, o Novo Polo já teve 130.540 unidades emplacadas no Brasil, sendo o carro de passeio mais vendido do País. (Fotos: Volkswagen do Brasil/Divulgação).

Ciro Passobom, Presidente & CEO da VW do Brasil, apresenta resultados do Grupo VW na inauguração do escritório em Brasília. Novo Nivus foi apresentado na inauguração do escritório em Brasília-DF.