Grupo Barigui investe R$ 5 milhões em gestão de dados

Dados recentes da FENABRAVE reportaram um crescimento contínuo nas vendas de veículos leves, com um aumento de aproximadamente 12% em comparação a 2022. A partir deste cenário, o Grupo Barigui, especializado em revenda de veículos novos, seminovos, peças e acessórios automobilísticos, buscou a Rox Partner, consultoria especializada em dados e cibersegurança, para liderar a estruturação de um novo sistema de gestão de dados. Com a parceria, a marca conseguiu reestruturar a sua inteligência de informações, além de potencializar sua atuação e reduzir em 51% o tempo despendido em problemas operacionais.

Essa conquista é fruto de um mapeamento imersivo desenvolvido pela Rox Partner. A atuação analítica da empresa foi responsável por identificar as dores, necessidades e objetivos do Grupo e desenhar um plano de ação detalhado para a criação de infraestrutura de dados do zero. A partir deste trabalho, a opção escolhida foi a implementação de um Data Lake na plataforma Google Cloud, que permitiu a centralização de diversas fontes de dados em um único repositório.

De acordo com João Paulo Rodrigues, CTO do Grupo Barigui, a utilização da plataforma inteligente de dados eliminou inconsistências de informações e possibilitou uma visão 360º do negócio. “Com a nova esteira de dados implementada, passamos a ter painéis com informações em tempo real, o que agiliza a tomada de decisão e nos torna mais competitivos”, ressalta Rodrigues.

A integração gerou ainda a criação de dashboards intuitivos que oferecem acesso imediato a indicadores chave de performance, como o novo Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), impactando diretamente nas estratégias de marketing e vendas. Além disso, a automação de processos e a padronização de mais de 100 regras de negócios, englobando áreas como margem de vendas, compra de peças e gestão de estoque, trouxeram maior eficiência operacional a todas as unidades do Grupo.

Além disso, a plataforma foi a aceleradora da adoção de novas tecnologias e processos, como a utilização de inteligência artificial para processos de faturamento e análise de crédito. Isso significa que a implantação de um Data Lake não foi apenas importante para as dores atuais, mas também para pavimentar o caminho para novas ferramentas e viabilizar uma transformação maior na organização.

Dores do crescimento

Com 30 anos de atuação no mercado automotivo, o Grupo Barigui conta com mais de 77 concessionárias espalhadas por 22 cidades, representando 19 marcas. Além disso, soma mais de 3.000 colaboradores e acumula mais de 1 milhão de veículos vendidos. Diante de um crescimento acelerado na última década, a empresa identificou uma sobrecarga de dados e a falta de uma estrutura tecnológica adequada para sustentá-lo.

Na visão de Rodrigues, o gap é fruto de uma lacuna de investimentos e esforços destinados à gestão de dados, o que vinha dificultando a tomada de decisões e, de certa forma, comprometendo sua competitividade no mercado. “O crescimento não foi acompanhado de investimentos proporcionais em tecnologia e infraestrutura, o que nos levou a buscar uma solução capaz de organizar e padronizar todas as fontes de informações”, explica o executivo.

Custos reduzidos e atuação atualizada

Diante deste cenário, a empresa buscou na Rox Partner o auxílio para a criação de sua área de gestão de dados. A partir de uma abordagem escalonada, a consultoria criou uma nova infraestrutura de dados e auxiliou na cultura data driven da organização parceira.

Como resultado a isso, a revendedora automotiva garantiu análises preditivas mais abrangentes, permitindo que o grupo se antecipe às mudanças de mercado e identifique novas oportunidades de crescimento. Outro ponto importante foi a reestruturação da inteligência de custos, que otimizou o uso de recursos e possibilitou que os colaboradores passassem a se concentrar em atividades estratégicas.

Segundo Mathias Brem, sócio-fundador e CDO da Rox Partner, além das melhorias imediatas, a atuação baseada numa tecnologia em nuvem garante que o parceiro possa continuar a adotar novos recursos de forma rápida e eficiente, mantendo-se competitiva por meio de atualizações constantes. “A esteira de dados, 100% baseada em nuvem, garante a agilidade e adaptabilidade necessária para que o Grupo Barigui se mantenha sempre atualizado e atuando com ferramentas de ponta do mercado”, detalha. (Foto: Grupo Barigui/Divulgação).