Goodyear amplia a linha Wrangler com dois novos modelos

A Goodyear inova mais uma vez, apresentando uma nova dimensão para a experiência off-road com o lançamento de dois novos modelos: o Duratrac RT e o Boulder MT, que complementam a sua linha Wrangler. Eles entregam uma jornada de excelência, com desempenho excepcional em uma variedade de terrenos, desde o asfalto urbano até as áreas mais desafiadoras, como lama e pedra. Ambos os modelos estão disponíveis para as diversas picapes e veículos utilitários, onde performance e segurança se encontram em cada curva.

“É com grande empolgação que anunciamos a ampliação da linha Wrangler com estes dois novos pneus, que reafirmam o nosso compromisso em atender aos entusiastas pelo off-road. Com alta resistência e uma excelente tração, esses modelos elevam a experiência fora de estrada a patamares inéditos e demonstram a qualidade, confiabilidade e segurança de nossos produtos”, comenta Debora da Cruz, diretora de Marketing e Trade Marketing da Goodyear do Brasil.

Wrangler Duratrac RT

O Wrangler Duratrac RT é o pneu ideal para aqueles que buscam alta performance tanto no asfalto quanto na trilha. Esse novo modelo oferece alta performance nos terrenos mais desafiadores, sem abrir mão de um excelente conforto no asfalto.

O novo Wrangler Duratrac RT possui diversas tecnologias de ponta para atender os mais exigentes requisitos de nossos clientes, como por exemplo, a tecnologia DuraEdge, que traz um reforço nos ombros dos pneus e uma maior profundidade de sulco, para aumentar a resistência em condições off-road.

O costado conta com a tecnologia Tri-Shield, que consiste em uma tripla camada de borracha para uma alta resistência a cortes e perfurações. Além destas tecnologias, a banda de rodagem otimizada oferece aderência espetacular em terrenos difíceis, enquanto compostos de alta resistência e um sistema protetor de aro garantem durabilidade extra.

Wrangler Boulder MT

Desenvolvido para o consumidor que busca máxima performance nos terrenos mais desafiadores, o Wrangler Boulder MT oferece resistência excepcional e tração máxima em terrenos difíceis. Equipado com a tecnologia 3-ply Duraply, que incorpora uma tripla camada na banda de rodagem e nas laterais do pneu, o modelo proporciona resistência superior a perfurações, abrasão e cortes, garantindo uma vida útil prolongada.

Os sulcos da banda de rodagem contam com a tecnologia Tractive-Groove Technology® que consiste em pequenas saliências nos sulcos que ajudam a expulsar a lama e manter a tração mesmo nos terrenos mais desafiadores. Além disso, o desenho da banda de rodagem garante uma alta capacidade de expulsar pedras, garantindo desempenho consistente em todas as condições.

Com o lançamento desses dois novos modelos, a Goodyear reafirma seu compromisso com produtos de alta qualidade. Prepare-se para experimentar o máximo em segurança, durabilidade e desempenho. Com a Goodyear, você pode contar. (Fotos: Goodyear/Divulgação).