Garagem Racing quer voltar a vencer em Rivera no Uruguai

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) participa no fim de semana (12 e 13/10), da 7.ª etapa do Campeonato Interestadual de Fórmula Truck e a 3.ª da Copa Mercosul, que será disputada no Autódromo Eduardo Cabrera, em Rivera, no Uruguai, divisa seca com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Os pilotos Joãozinho Santa Helena, caminhão DAF n.º 33, na categoria GT Truck (Eletrônica), e, Fabrício Rossatto, caminhão VW n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), já estão em Rivera e vão em busca da vitória em suas categorias.

O experiente piloto de Colombo, Joãozinho Santa Helena, vai para a sétima etapa da Fórmula Truck, buscar a sua segunda vitória na categoria GT Truck em Rivera, pois já havia vencido a primeira etapa, também realizada no Uruguai, iniciando a Temporada 2024 no lugar mais alto do pódio, com a equipe Garagem Racing. “Queremos manter a boa performance que o nosso caminhão DAF, que vem surpreendendo desde o início da temporada, com duas vitórias até aqui. Depois da sexta etapa em Guaporé-RS, tivemos 40 dias para reformar o meu caminhão DAF, depois do acidente que aconteceu no último treino livre daquela etapa. Mas o pessoal da Garagem Racing fez um excelente trabalho e em tempo recorde, para chegarmos em Rivera mais uma vez muito competitivos, para irmos em busca de mais uma vitória no circuito uruguaio. Vamos para os treinos livres buscar o acerto ideal para a pista, para depois no Treino Classificatório para largar o mais à frente possível e partir para a vitória”, declarou Joãozinho Santa Helena (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

Já o piloto de Campo Largo, Fabrício Rossatto, a 6.ª etapa da Fórmula Truck em Guaporé foi de muito trabalho, largando da quarta posição e se mantendo entre o quarto e o sexto lugares até seu caminhão ter problema no Retentor, que vazou óleo do motor para a embreagem, fazendo-o abandonar a corrida. “Foi mais uma etapa de muito trabalho, onde consegui o quarto tempo no Treino Classificatório e sentindo o meu caminhão com um bom rendimento na pista de Guaporé. Consegui andar bem até passar a ter problemas com o Retentor, que mais à frente quebrou de vez, vazando óleo do motor em cima da embreagem, me fazendo abandonar a corrida. Mas o pessoal da nossa equipe Garagem Racing, estão de parabéns pelo rápido trabalho nos dois caminhões, visando a corrida desse fim de semana em Rivera. Gostei muito do circuito de Rivera e vou em busca da minha primeira vitória na categoria F-Truck, se não der, quero estar entre os três primeiros ao receber a bandeira quadriculada”, concluiu Fabrício Rossato (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

Classificação do Campeonato Interestadual de Fórmula Truck:

Categoria GT Truck:

1.º) Rafael Fleck (Porto Alegre-RS), Volvo, com 435 pontos;

2.º) Túlio Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, 410;

3.º) Pedro Muffato (Cascavel-PR), Scania, 353;

4.º) Everton Fontanella (Criciúma-SC), Scania, 298;

5.º) Alisson Nurnberg (Foz do Iguaçu-PR), Scania, 255;

5.º) Alex de Andrade Vieira (Santos-SP), Mercedes-Benz, 255;

6.º) Jorge Mauricio Ribeiro (Pelotas-RS), Scania, 245;

7.º) Ramiris Fontanella (Lauro Muller-SC), Scania, 206;

8.º) Edivan Monteiro (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, 205;

9.º) Álvaro Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, 184;

10.º) Leonardo Barramacher (Itapema-SC), Volvo, 175;

10.º) Rogério Agostini (São Miguel do Oeste-SC), Mercedes-Benz, 175;

11.º) João Batista dos Santos Filho (Colombo-PR), DAF, 148;

12.º) Lazaro Donizete Domiciano (São João da Boa Vista-SP), Volkswagen, 133;

13.º) Rodrigo Gomes Soares (Centralina/MG), Volvo, 125;

13.º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho (Paraguai), Scania, 125;

14.º) Sandro Abelardo Pinheiro (Itapema-SC), Mercedes-Benz), 110;

15.º) João Helder Mottin (Curitiba-PR), Volvo, 106.

Categoria F-Truck:

1.º) Geovani Tavares (Paraguai), Scania, com 395 pontos;

2.º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania, 360;

3.º) Douglas Collet (Casca-RS), Scania, 320;

4.º) Thiago Mânica (Curitiba/PR), Scania, 290;

5.º) Gilmar Antônio Mottin (Adrianópolis-PR), Scania, 260;

6.º) Carlos “Duda” Conci (Cafelândia-PR), Ford Cargo, 255;

7.º) Fabricio Rossato (Campo Largo-PR), Volkswagen, 245;

8.º) Gabrielle Rampon(Curitiba-PR), Scania, 215;

9.º) Gustavo Mânica (Curitiba-PR), Volkswagen, 175;

10.º) Tiago Bellaver (Farroupilha-RS), Mercedes-Benz, 150;

11.º) Max Nunes (Curitiba-PR), Volvo, e Camilo Daniel Lovato (Almirante Tamandaré-PR), Scania, 120;

12.º) Cristiano Lemos Branco (Ponta Grosa/PR), Scania, 45;

13.º) Felipe Fraguas (Santos-SP), Volvo, Márcio Francisco da Rosa (Canoas-RS), Volvo, Cleber Fonseca (Cascavel-PR), Volvo, Gabriel Saccomanno (São Paulo-SP), Volkswagen, Leonardo Barramacher (Itapema-SC), Volvo, Wagner Luiz Salomon Gomes (Curitiba-PR), Scania, e Alisson Nurnberg (Foz do Iguaçu/PR), Scania, com 0 pontos.

Calendário da Fórmula Truck para 2024:

Já realizadas:

24 de março – Rivera (Uruguai);

21 de abril – Guaporé (RS);

02 de junho – Cascavel (PR);

30 de junho – Campo Grande (MS);

04 de agosto – Londrina (PR);

08 de setembro – Guaporé (RS).

Próximas etapas:

13 de outubro – Rivera (Uruguai);

10 de novembro – Tarumã (RS);

1º de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Lu Flores/Divulgação).

Fabrício Rossatto que espantar a falta de sorte e chegar a sua primeira vitória na Fórmula Truck.