Garagem Racing disputa a oitava etapa em Tarumã-RS

A equipe paranaense Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) participa no fim de semana (09 e 10/11), da 8.ª etapa do Campeonato Interestadual de Fórmula Truck, que será disputada no Autódromo de Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os pilotos Joãozinho Santa Helena, caminhão DAF n.º 33, na categoria GT Truck (Eletrônica), e, Fabrício Rossatto, caminhão VW n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), vão em busca da vitória, para chegar à última etapa dezembro ainda na “briga” pelo título em suas categorias.

O experiente piloto de Colombo, Joãozinho Santa Helena, vai para a penultima etapa da Fórmula Truck, em buscar da quarta vitória na categoria GT Truck em Tarumã, pois já venceu a primeira etapa, realizada no Uruguai, a quinta etapa em Londrina, e na sétima etapa em Rivera, o Troféu SpeedMax, levando a equipe Garagem Racing ao lugar mais alto do pódio. “O meu caminhão DAF continua com boa performance, estamos surpreendendo nesse início da temporada, com três vitórias até aqui, poderia ter sido pelo menos cinco, mas uma punição por excesso de fumaça e uma quebra nos tirou essa possibilidade. Tivemos menos de 30 dias entre a etapa de Rivera e essa de Tarumã, mas como o meu caminhão DAF, não teve acidente na última etapa, bastou uma revisão básica e estamos prontos para mais essa disputa. Os mecânicos e preparador da nossa equipe Garagem Racing, tem feito um excelente trabalho, para chegarmos a cada corrida mais uma vez muito competitivos, para “brigarmos” por mais uma vitória no circuito gaúcho. Quero aproveitar os treinos livres para buscar o acerto ideal para a pista, para depois no Treino Classificatório, largar o mais à frente possível e partir para a vitória”, declarou Joãozinho Santa Helena (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

Já o piloto de Campo Largo, Fabrício Rossatto, a 7.ª etapa da Fórmula Truck em Rivera, foi de muito trabalho, largando da quarta posição e se mantendo em quarto no início da prova, mas foi para a disputa acirrada pela terceira e segunda posições, até a bandeirada final, subindo ao pódio em segundo lugar. “Foi mais uma etapa muito boa, onde consegui o quarto tempo no Treino Classificatório e parti para cima do “pelotão” da frente, numa bela disputa até receber a bandeira quadriculada. Com boa performance em Rivera, consegui imprimir bom ritmo de prova, o que me possibilitou a conquista do segundo lugar na corrida da F-Truck. Todos da nossa equipe Garagem Racing estão de parabéns, pelo excelente trabalho nos dois caminhões, que estavam em condições de vencer em Rivera. Agora vamos para a prova em Tarumã, um circuito rápido e técnico, onde vou em busca da minha primeira vitória na categoria F-Truck, para seguir em condições de “brigar” pelo título da categoria na última etapa em Cascavel, no início de dezembro”, concluiu Fabrício Rossato (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

Programação da Fórmula Truck – Tarumã (RS):

Sexta-feira – Dia 08/11:

09h00 – 12h00 – Vistoria técnica prévia;

10h00 – 10h30 – 1º treino Turismo 1.4;

10h00 – Abastecimento e lacração de tanques GT Truck;

10h30 – Abastecimento e lacração de tanques FT Truck;

11h00 – Briefing de pilotos e chefes de equipes;

13h30 – 14h00 – 1º treino da categoria GT Truck;

14h10 – 14h40 – 1º treino da categoria F-Truck;

14h50 – 15h10 – 2º treino da Turismo 1.4;

15h20 – 15h50 – 2º treino da categoria GT Truck;

16h00 – 16h30 – 2º treino da categoria F-Truck;

16h40 – 17h00 – 3º treino da Turismo 1.4.

Sábado – Dia 09/11:

08h20 – 08h40 – 4º treino da Turismo 1.4;

08h45 – 09h15 – 3º treino da GT Truck;

09h20 – 09h50 – 3º treino da F-Truck;

10h00 – 10h20 – Treino classificatório da Turismo 1.4;

10h20 – 10h30 – Top Qualifying da Turismo 1.4;

10h40 – 11h10 – 4º treino da GT Truck;

11h10 – 11h40 – 4º treino da F-Truck;

12h05 – Largada da 1ª corrida da Turismo 1.4 (20m, + 1 volta);

13h40 – 13h50 – Check Down da GT Truck;

14h00 – 14:h10 – Check Down da F-Truck;

14h30 – 14h50 – Treino classificatório da GT Truck;

15h00 – 15h10 – Top Qualifying da GT Truck;

15h20 – 15h40 – Treino classificatório da F-Truck;

15h50 – 16h00 – Top Qualifying da F-Truck;

16h30 – Largada da 2ª corrida da Turismo 1.4 (20m + 1 volta).

Domingo – dia 10/11:

08h30 – 08h45 – Warm up da Turismo 1.4;

09h00 – 09h15 – Warm up da GT Truck;

09h30 – 09h45 – Warm up da F-Truck;

10h20 – Largada da 3ª corrida da Turismo 1.5 (20m + 1 volta);

10h45 – 11h15 – Desfile de caminhões/pilotos;

11h30 – Largada da 4ª corrida da Turismo 1.4 (20m + 1 volta);

12h00 – 12h20 – Visitação aos boxes;

12h35 – Execução do Hino Nacional;

12h45 – Larda da corrida da GT Truck (35m + 1 volta);

13:40 – 13:50 – Box Aberto – Bomba Injetora;

13:50 – Box Fechado;

13:55 – Placa de 5 Minutos;

14h00 – Largada da corrida d a F-Truck (35m + 1 volta);

14h50 – 15h25 – Show e visitação aos boxes;

15h50 – Largada da Prova SpeedMax (20m + 1 volta);

16h30 – Cerimonia de pódio.

(Fotos: Lu Flores/Divulgação).

Fabrício Rossatto vai em busca da sua primeira vitória na F-Truck.