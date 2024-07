Garagem Racing corre a quinta etapa da F-Truck em Londrina

O piloto de Campo Largo (PR) Fabrício Rossatto está em alta na categoria F-Truck do Campeonato Interestadual de Fórmula Truck 2024. Em seu terceiro ano na categoria e mais adaptado, Fabrício foi ao pódio nas duas últimas corridas, em Cascavel e Campo Grande. Com sem caminhão VW # 82, com preparação da Equipe Garagem Racing vem em crescimento técnico e vai em busca da sua primeira vitória na quinta etapa, que será realizada nos dias 3 e 4 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná. Seu companheiro de equipe, Joãozinho Santa Helena, com o caminhão DAF # 33, disputa a categoria GT Truck.

As duas primeiras etapas, Rivera e Guaporé não foram muito boas para o piloto campo larguense Fabrício Rossato, com duas quebras o que impossibilitou o piloto de ir ao pódio, já que estava entre os cinco primeiros nessas corridas. Mas a virada começou na terceira etapa, em Cascavel, com o primeiro pódio de Fabrício na Fórmula Truck (Bomba Injetora), com a quarta posição obtida em sua categoria. E a confirmação da boa fase veio em Campo Grande, com o terceiro lugar e mais um pódio, para a festa da Equipe Garagem Racing, no Mato Grosso do SUL.

“O início de etapa não foi muito bom para mim, com as quebras em Rivera e Guaporé. Mas a equipe trabalhou muito e conseguimos evoluir nas duas corridas seguintes, obtendo o quarto e terceiro lugares e subindo ao pódio de Cascavel e Campo Grande. Vamos para a etapa de Londrina com o objetivo de mais um pódio, quem sabe a primeira vitória na categoria e melhorar nossa posição no campeonato, que já é muito boa, levando o nome da minha cidade mais uma vez ao pódio”, declarou o piloto de Campo Largo, Fabrício Rossatto.

Já o piloto de Colombo (PR), Joãozinho Santa Helena, teve um início de temporada excelente, com a vitória na Geral e na GT TRuck (Eletrônica), na primeira etapa em Rivera, no Uruguai. Mas em Guaporé houve uma penalização e quebra, e em Cascavel outra penalização por causa da fumaça e término da corrida com Safety Truck. E na quarta etapa em Campo Grande, uma quebra a dois minutos do fim o tirou do pódio, pois estava em quinto e colado no quarto e terceiro colocados.

“Aproveitamos o tempo sem corrida para dar uma geral nos caminhões e vamos com tudo para a etapa de Londrina, em busca do pódio nas duas categorias. O meu caminhão DAF está com ótimo rendimento, mas está faltando um pouco de sorte, para repetir a vitória da primeira etapa em Rivera. Já estamos com saudades de acelerar os nossos “brutos”, em Londrina para nós seria como correr em casa, pois é a pista mais perto da nossa base e por isso, queremos trazer pontos importantes de lá, para a sequência do campeonato”, concluiu o colombense Joãozinho Santa Helena.

A Equipe Garagem Racing, com os pilotos Joãozinho Santa Helena (DAF #33) e Fabrício Rossatto (VW #82) conta com o patrocínio da Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos.

Classificação da categoria F-Truck após quatro etapas:

1.º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania, com 280 pontos;

2.º) Geovani Tavares (Paraguai), Scania, 200;

3.º) Fabrício Rossato (Campo Largo-PR), Volkswagen, 155;

4.º) Gilmar Antônio Mottin (Adrianópolis-PR), Scania, 145; e Thiago Mânica (Curitiba-PR), Scania, 145;

6.º) Douglas Collet (Casca-RS), Scania, 140;

7.º) Max Nunes (Curitiba-PR), Volvo, 120;

8.º) Gustavo Mânica (Curitiba-PR) Volkswagen, 115;

9.º) Gabrielle Rampon (Curitiba-PR), Scania, 110;

10.º) Carlos Eduardo Conci (Cafelândia-PR), Ford Cargo, 90.

Calendário da Fórmula Truck para 2024:

Já realizadas:

24 de março – Rivera (Uruguai);

21 de abril – Guaporé (RS);

2 de junho – Cascavel (PR);

30 de junho – Campo Grande (MS).

Próximas etapas:

4 de agosto – Londrina (PR);

31 agosto – Velopark (RS);

13 de outubro – Santa Cruz do Sul (RS);

10 de novembro – Tarumã (RS);

1º de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Lu Flores/Divulgação).