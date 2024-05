Garagem Racing busca recuperação na 3.ª etapa em Cascavel

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) participa no fim de semana (1.º e 02/06), da 3.ª etapa do Campeonato Interestadual da Fórmula Truck 2024, que será realizada no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Oeste do Paraná. Os pilotos Joãozinho Santa Helena, caminhão DAF n.º 33, na categoria GT Truck (Eletrônica), e, Fabrício Rossatto, caminhão VW n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), vão para Cascavel em busca de recuperação na Fórmula Truck, depois de duas “quebras” na etapa passada em Guaporé.

Joãozinho Santa Helena lidera o Campeonato Mercusul de F-Truck, após a vitória na primeira etapa em Rivera, no Uruguai, mas teve problemas com as rodas do seu caminhão na etapa de Guaporé (RS), onde foi desclassificado por não estar utilizando a roda da marca do patrocinador Speedmax e teve que largar da 24.ª posição. “Iniciamos bem a Temporada 2024, com uma vitória arrebatadora em Rivera, no Uruguai. Mas na segunda etapa em Guaporé (RS), o meu caminhão DAF, que também estava com bom rendimento, foi desclassificado do Treino Classificatório, após ter marcado o segundo melhor tempo. Com isso, larguei da 24.ª posição e em boa corrida de recuperação, já estava em 12.º lugar na volta 15 e chegando no pelotão à frente. Porém, com 17 voltas completadas, estourou a mangueira do Intercooler e tive que abandonar a prova. Nesse fim de semana, vamos com tudo em busca de recuperação e de mais uma vitória na Geral”, disse Joãozinho (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

Para essa etapa de Cascavel, o piloto de Campo Largo Fabrício Rossatto não vai poder contar ainda com o seu novo caminhão DAF, que deverá ser apresentado somente na quarta etapa em Campo Grande (MS). “Não vamos conseguir estrear o novo caminhão DAF nessa etapa de Cascavel, mas vamos com tudo em buscar de um pódio, com o caminhão VW, na categoria F-Truck, com Bomba Injetora. O nosso caminhão VW está bem acertado e pode brigar pela vitória na categoria, pois tenho andado entre os três primeiros há algum tempo. Quero ir ao pódio nessa corrida, que será disputada numa das pistas mais rápidas do Brasil. Estamos bem preparados e queremos voltar com bons resultados e os troféus de nossas categorias e festejar junto com nossa equipe técnica”, concluiu Fabrício Rossatto (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

Calendário da Fórmula Truck 2024:

1.ª etapa – 23 e 24 de março – Rivera (UR); (Realizada);

2.ª etapa – 20 e 21 de abril – Guaporé (RS); (Realizada);

3.ª etapa – 01 e 02 de junho – Cascavel (PR);

4.ª etapa – 29 e 30 de junho – Campo Grande (MS);

5.ª etapa – 03 e 04 de agosto – Londrina (PR);

6.ª etapa – 14 e 15 de setembro – Nova Santa Rita (RS);

7.ª etapa – 14 e 15 de outubro – Santa Cruz do Sul (RS);

8.ª etapa – 09 e 10 de novembro – Viamão (RS);

9.ª etapa – 30/11 e 01 de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Lu Flores/Divulgação).