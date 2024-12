GAC Motor investe em universidades brasileiras

A montadora chinesa GAC dá início às suas operações no Brasil apostando em tecnologia de ponta e parceria estratégica com instituições de ensino superior no país. Com investimentos de R$ 120 milhões apenas em pesquisa e desenvolvimento, a empresa, sediada em Guangzhou, no centro econômico do sul da China, anuncia acordos de cooperação técnica com as universidades federais de Santa Catarina (UFSC), Santa Maria (UFSM) e Estadual de Campinas (Unicamp).

O presidente da GAC Internacional, Wei Haigang, estará presente e pretende apontar os rumos da empresa chinesa no país. A GAC Brasil quer o desenvolvimento de motores híbridos e pesquisa de ponta em tecnologias inteligentes que prometem uma revolução na indústria automotiva brasileira. “O Brasil é prioridade para a GAC”, diz o CEO da GAC Brasil, Alex Zhou. A empresa anunciou que investirá no país, nos próximos cinco anos, R$5,8 bilhões.

Os memorandos de entendimento com as três universidades brasileiras, que são referências em engenharia elétrica, mecânica e automotiva no país, são o primeiro sinal dos planos da GAC, que é a quinta maior fabricante de automóveis da China, e, apenas em 2023, produziu 2,52 milhões de carros no gigante asiático. A ideia não é apenas produzir automóveis no Brasil, mas ajudar a definir os rumos da indústria nacional daqui para a frente.

O objetivo da montadora é ser a primeira fabricante chinesa a ter, no Brasil, uma linha de produção completa e um centro de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, produzindo carros à combustão, híbridos e elétricos, assim como é na China.

As universidades vão coordenar projetos de ensino, pesquisa e extensão com incentivos técnicos e financeiros da GAC. As parcerias também incluem a promoção de estágios para estudantes e profissionais entre China e Brasil, além de programas de capacitação conjunta.

A UFSC, UFSM e Unicamp irão atuar nas áreas de veículos, motores, autopeças, componentes e materiais. O principal objetivo é a produção local de motores flex e híbridos-flex para os carros que a GAC passará a vender e futuramente produzir no Brasil a partir de 2025, a fim de atender aos padrões de eficiência energética e sustentabilidade ambiental exigidos pelo mercado brasileiro.

O intuito da companhia é também investir em pesquisa para o desenvolvimento de novas tecnologias para facilitar o acesso da comunidade acadêmica a dados e conhecimentos proprietários relevantes para o mercado, além de promover uma nova frente para estágios a estudantes e profissionais chineses e brasileiros. A GAC também aplicará os resultados das pesquisas em produtos e processos industriais.

A duração dos acordos de cooperação será de cinco anos, com possibilidade de renovação. O investimento da empresa no Brasil mostra sua disposição em se diferenciar no mercado nacional e latino-americano.

O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da GAC na China é o instituto de pesquisa automotiva mais abrangente do país, com mais de 30 bilhões de yuans investidos — o equivalente a R$25 bilhões — e mais de 5.000 especialistas de 15 países e regiões. A empresa tem parceiros estratégicos no mercado asiático, produzindo veículos de suas três linhas de automóveis, além de fabricar carros das marcas Toyota e Honda.

Em 30 de novembro, a GAC e a Huawei anunciaram na China que vão criar uma nova marca de veículos de energia inteligente de alta qualidade. A GAC cunhou a cooperação como “Huawei Intelligence + GAC Smart Manufacturing”, cobrindo P&D, marketing e serviços, que é semelhante ao modo de cooperação usado pela Huawei e outras quatro montadoras sob a Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA).

“Nossas parcerias com as instituições brasileiras fortalecerão nossa rede internacional de P&D, que inclui mais de 32 países no Ocidente”, destaca o presidente da GAC Internacional. “Somos líderes globais em novos sistemas de energia e tecnologias inteligentes, e estamos entre as três maiores marcas de eletricidade inteligente”, ressaltou Wei Haigang. “Nosso objetivo é alcançar a marca de 1 milhão de veículos de nova energia vendidos no mundo”.

Mobilidade Verde

Os acordos com as universidades estão baseados no compromisso de desenvolvimento de tecnologias que promovam a redução das emissões de gases poluentes, alinhadas aos objetivos nacionais e internacionais de combate às mudanças climáticas.

“Nossa entrada no mercado brasileiro ocorre em um momento particularmente significativo, coincidindo com o 50º aniversário das relações diplomáticas entre Brasil e China”, aponta Wei. “Temos orgulho de fazer parte deste novo capítulo na história de nossas nações e estamos entusiasmados com o futuro que construiremos juntos. A GAC chega na hora certa”.

Os planos da montadora chinesa incluem ainda o desenvolvimento de biocombustíveis, combustíveis de baixo carbono e formas alternativas de propulsão, além do uso de sistemas de produção mais eficientes, com o objetivo de alcançar a neutralidade de carbono e a reciclagem. “O mundo precisa de soluções, e a GAC está pronta para contribuir”, reforça Wei Haigang.

De acordo com o CEO da GAC Brasil, a montadora está comprometida em oferecer aos brasileiros uma experiência voltada para qualidade, segurança e suporte ao cliente, por meio de tecnologias que proporcionarão uma melhor qualidade de vida à população, além de contribuir para a mobilidade verde e o desenvolvimento do país.

“Como empresa, estamos na vanguarda global do desenvolvimento de tecnologias que impulsionam a transição energética, alinhadas às exigências globais”, explica Alex Zhou. “Estamos renovando aqui o nosso compromisso com a inovação responsável no Brasil. Juntos, vamos desenvolver novas tecnologias que poderão ser aplicadas em escala industrial, promovendo a competitividade global do mercado automotivo brasileiro“.

Ainda segundo o executivo, a GAC está aberta a contribuir com mais instituições, na medida em que necessário para os projetos necessários ao desenvolvimento da indústria. Ele também ressaltou que a empresa tem responsabilidade social e ambiental e quer apostar na conscientização dos consumidores brasileiros para a agenda de respeito à diversidade social, formação técnica e qualificação profissional no setor de mobilidade e logística. (Fotos: GAC Brasil/Divulgação).

GAC Emkoo, um dos SUVs que fazem parte da linha da marca chinesa. Wei Haigang, presidente da GAC International. Alex Zhou, CEO da GAC Brasil.