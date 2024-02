Gabriel Casagrande é homenageado na Assembleia Legislativa do Paraná

A Assembleia Legislativa do Paraná concedeu na segunda-feira (26/02) um “Título de Menção Honrosa” ao piloto paranaense Gabriel Casagrande, atual bicampeão da principal categoria do automobilismo nacional, a Stock Car Pro. A honraria foi entregue durante o grande expediente da sessão ordinária da última segunda-feira. A iniciativa é do deputado estadual Luiz Fernando Guerra (União), que lembrou as conquistas do esportista e destacou sua importância para o esporte.

Para o parlamentar, o piloto é um grande talento paranaense e merece o reconhecimento por sua dedicação e esforço. Na visão de Guerra, Casagrande leva o nome do Estado para o mundo. “Esta homenagem é um motivo de muito orgulho. Gabriel é um filho do Sudoeste, uma pessoa que vem engrandecendo o nome do Estado do Paraná, levando-o aos quatro cantos do mundo. Ele representa milhares de jovens que têm o sonho de disputar uma fórmula como Stock Car. Para mim, propor esta menção honrosa na Assembleia é estritamente necessário e merecido pelo talento do piloto e por tudo aquilo que vem desempenhando não só nas pistas, mas fora delas”, disse.

Gabriel Casagrande destacou a emoção de receber a homenagem do Poder Legislativo. “Receber esta homenagem da Assembleia é uma honra muito grande. É um orgulho poder estar aqui, assim como representar o nosso Estado nas competições que participamos. É um Estado que eu amo, onde eu comecei e é onde eu quero terminar. Agradeço ao deputado Guerra pela proposição e aos senhores deputados pela menção honrosa. Quero dizer que é um orgulho, uma honra e uma felicidade tremenda representar nosso Estado em competições nacionais e internacionais. Esta é uma carreira que ainda em construção, então muitas coisas ainda estão por vir. Conto com o apoio de todos os paranaenses para que possamos conquistar cada vez mais, marcando nosso nome no automobilismo brasileiro”, afirmou.

Depois de passar por categorias como Fórmula Renault Euro e Fórmula 3 Sul-Americana, o piloto nascido em Francisco Beltrão e que iniciou a carreira em Pato Branco, no Sudoeste do Estado, fez sua estreia na Stock Car em 2013. Hoje com 29 anos e mais 200 corridas na principal categoria do automobilismo nacional, Casagrande já subiu mais de 30 vezes ao pódio e conquistou o primeiro título na temporada de 2021. O bicampeonato foi conquistado em Interlagos, na última etapa da temporada de 2023. (Texto: Thaigo Alonso – Fotos: Orlando Kissner/Alep).