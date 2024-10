Fórmula Truck anuncia provas no Uruguai e Argentina em 2025

A Fórmula Truck amplia seu processo de internacionalização e anuncia a permanência da etapa do Uruguai e a estreia da Argentina no calendário de 2025. A prova do Uruguai é disputada em Rivera e a da Argentina será em Eldorado, na Provincia de Missiones, na região Norte do país, distante 70 quilômetros de Foz do Iguaçu.

Uma comitiva liderada por Gilberto Hidalgo, presidente da GT Truck Eventos, organizadora da categoria; e que contou também Roberto Cirino, CEO da categoria; Bento Tino, diretor de prova; Rafael Braga, comissário desportivo, e do piloto Rogério “Taio” Agostini, visitou o autódromo de Eldorado recentemente e confirmou que a Fórmula Truck irá competir pela primeira vez na Argentina e fará a inauguração do Autódromo de Eldorado no dia 5 de abril de 2025.

Roberto Cirino desta que a confirmação da Fórmula Truck na Argentina se deu de forma natural em função do grande interesse dos apaixonados torcedores argentinos. “O público da Argentina tem grande interesse pela Fórmula Truck. Recebemos um número considerados de torcedores argentinos em nossas provas em Rivera, no Rio Grande do Sul e no Paraná. Ficamos muitos felizes com o convite para estarmos em Eldorado e a realização de provas no Uruguai e Argentina é um processo natural para a criação de um Campeonato Sul-Americano em breve”, acentua Roberto Cirino.

Próxima etapa

A atual temporada da Fórmula Truck terá prosseguimento no próximo dia 13, com a realização da 7ª etapa, em Rivera, no Uruguai, valendo pela Copa Mercosul e pelo Campeonato Interestadual.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Calendário da Fórmula Truck para 2024:

Já realizadas:

24 de março – Rivera (Uruguai);

21 de abril – Guaporé (RS);

2 de junho – Cascavel (PR);

30 de junho – Campo Grande (MS);

4 de agosto – Londrina (PR);

8 de setembro – Guaporé (RS).

Próximas etapas:

13 de outubro – Rivera (Uruguai);

10 de novembro – Tarumã (RS);

1º de dezembro – Cascavel (PR).