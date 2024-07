Ford revela picape Raptor do Rally Dakar no Festival de Goodwood

O Festival de Velocidade de Goodwood, um dos eventos automobilísticos mais glamurosos do mundo, realizado esta semana no Reino Unido, é palco de grandes novidades da Ford. Além da revelação da nova Ford Raptor T1+ que vai disputar o Rally Dakar 2025, o Mustang GTD é visto pela primeira vez acelerando seu motor V8 5.2 de mais de 800 cv na pista. O Puma Hybrid Rally 1 e os elétricos novo Capri e SuperVan 4.2 completam o desfile na famosa subida de colina.

“Trouxemos uma linha sensacional de veículos para o Festival de Goodwood deste ano, que mostra a abrangência do nosso trabalho”, diz Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance. “Seja um carro de rua ou de corrida, eletrificado ou movido a gasolina, estamos criando o tipo de veículos revolucionários que só a Ford pode produzir.”

Ford Raptor T1+

A nova Raptor T1+ foi desenvolvida pela Ford Performance em parceria com a M-Sport para o Rally Dakar, competição off-road mais desafiadora do mundo. Antes dessa prova, em janeiro de 2025, ela também estará no Baja Hungria, em agosto, e no Rally do Marrocos, em outubro deste ano. A picape é apresentada por Carlos Sainz pai, lenda do automobilismo, tetracampeão do Rally Dakar e bicampeão do Mundial de Rally.

A Ford Raptor T1+ reúne o que a Ford Performance tem de melhor em termos de design e capacidade off-road. Ela é equipada com suspensão avançada, independente na dianteira e na traseira, amortecedores Fox ajustáveis, rodas de alumínio de 17×8,5 polegadas, pneus de 37 polegadas e freios de seis pistões com discos ventilados de 355 mm. O curso das rodas é de até 350 mm.

Seu motor V8 5.0, baseado no Coyote, usa um sistema exclusivo de cárter seco e escapamento especial, com alta potência e torque para enfrentar terrenos acidentados. A picape possui estrutura de aço T45 e painéis de fibra de carbono, incluindo grade dianteira com o nome Ford em destaque. Além de bitola larga para maior estabilidade off-road, de 2.300 mm, ela tem distância do solo de 400 mm, ângulo de ataque superior a 70° e peso mínimo de 2.010 kg.

Elétricos

Outra atração em Goodwood é o novo Ford Capri, releitura do clássico cupê esportivo que agora volta ao mercado europeu com estilo SUV e motor elétrico. Com aceleração de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos, autonomia de 627 km e porta-malas de 572 litros, o esportivo familiar tem interior luxuoso e minimalista.

Sua tela central de 14,6 polegadas pode ser deslocada para cima ou para baixo. Ele oferece ainda tecnologias inteligentes, carregamento sem fio para celular e banco do motorista aquecido, com memória e função de massagem.

Já a Ford SuperVan 4.2 é a nova versão elétrica do conceito lançado há 30 anos, a Supervan 3. Ela é uma atualização da SuperVan 4, completamente redesenhada para aumentar a força descendente, agora de mais de 1.995 kg a 240 km/h, incluindo spoilers de fibra de carbono e chassi com peso reduzido.

Seus três motores STARD de seis fases – um na frente e dois na traseira –, com células NMC de polímero de lítio de ultra-alto desempenho, geram mais de 2.000 cv de potência. O sistema de freios regenerativo, com discos de carbono-cerâmica, também foi aprimorado. A proposta do conceito é ampliar os limites da tecnologia para aprimorar tanto os veículos de competição como os modelos de rua da marca. (Fotos: Ford/Divulgação).