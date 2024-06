Ford fez mudanças na Comunicação e Relações Governamentais

A Ford anunciou mudanças no seu quadro de executivos, com a decisão de Rogelio Golfarb de se aposentar no cargo de vice-presidente de Assuntos Governamentais e Comunicação da América do Sul, após 43 anos de serviço na empresa, para se dedicar a projetos pessoais. A mudança tem efeito imediato e Rogelio continuará contribuindo com a Ford como consultor na área de Assuntos Governamentais.

“Rogelio contribuiu atuando em muitas funções ao longo da sua carreira, demonstrando lealdade, resiliência, com foco e comprometimento para o sucesso da nossa empresa”, destaca Martín Galdeano, presidente da Ford América do Sul. “Nos últimos cinco anos, ele desempenhou um papel fundamental na condução do crescimento da empresa, apoiando iniciativas de sucesso como lançamentos de produtos, reposicionamento da marca e a reestruturação do nosso modelo de negócio na América do Sul. Sua experiência e conhecimento do setor foram cruciais para nossos processos de tomada de decisão”.

Pamela Paiffer, com 20 anos de experiência na área de Comunicação, assumiu em 1º de maio a diretoria de Comunicação e Relações Públicas da América do Sul. Nessa nova função, vai liderar a comunicação estratégica de marca, produto, corporativa e interna, compartilhando as melhores práticas entre os países da região, além de responder pelas atividades de responsabilidade social corporativa.

Reportando-se diretamente a Pamela, estão: Roberta Madke, gerente de Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social da América do Sul; Osvaldo Santi, gerente geral de Comunicação da Argentina; e Andressa Vilani, que assume a gerência de Comunicação de Produto da América do Sul.

Na área de Assuntos Governamentais, Carlos Galmarini é nomeado diretor para América do Sul. Reportando-se diretamente a Galmarini, estão: João Alecrim Pereira, gerente de Assuntos Governamentais do Brasil; Leonardo D’Ugo, gerente de Assuntos Governamentais da Argentina; e Gerardo Ospina Fonseca, gerente de Assuntos Governamentais e Homologação da Venezuela.

“Em nome da Ford Motor Company, gostaria de agradecer ao Rogelio por todos esses anos de dedicação. Tenho certeza que a nova liderança trará energia, competência e comprometimento para continuar levando a Ford a novas conquistas, com uma marca cada vez mais forte e com foco no nosso consumidor”, finaliza Martín. (Fotos: Ford/Divulgação).