Ford anuncia a entrada no Rally Dakar 2025 com a picape Raptor

A Ford anunciou que vai disputar o Rali Dakar 2025 com uma picape Raptor preparada pela Ford Performance, sua divisão de veículos de alto desempenho, e divulgou o primeiro teaser do veículo, atualmente em fase de testes. A marca também apresentou dois dos quatro pilotos que vão compor o seu time na competição: Carlos Sainz e Nani Roma.

Sainz, pai de Carlos Sainz Jr., piloto da Fórmula 1, busca o quinto título no Rally Dakar neste seu retorno à Ford, uma relação que vem desde o início da sua carreira de quase 40 anos. Roma, duas vezes campeão do Dakar, estende a sua parceria com a Ford e a M-Sport após a campanha de aprendizado em 2024.

Os testes da Ford Raptor 2025 já começaram, dentro da preparação da Ford Performance para concluir com sucesso uma das corridas mais difíceis do mundo. O programa do Rally Dakar 2025 reforça a presença e a dedicação da Ford ao automobilismo mundial e o seu compromisso com as competições off-road depois de correr em 2024 com a Ranger T1+.

“As nossas ambições nas corridas off-road não têm paralelo na história recente da Ford e nada deixa isso mais claro que o nosso desafio de levar a Ford Raptor ao lendário Rali Dakar”, disse Mark Rushbrook, diretor global da Ford Performance Motorsport. “Assumir um desafio tão grande requer os melhores engenheiros, designers, equipe, navegadores e pilotos. A Ford Raptor já mostra sinais promissores nos testes e ter conosco Nani Roma e Carlos Sainz, dois dos pilotos mais experientes e bem-sucedidos da história do Dakar, nos dá confiança para o desenvolvimento contínuo da picape”.

Matthew Wilson, diretor da M-Sport e gerente da equipe Dakar, destacou a qualidade dos pilotos e a sua importância para enfrentar o enorme desafio do Dakar. “É um prazer receber Nani de volta à equipe depois de uma grande corrida este ano com a Ranger T1+ em Dakar. Carlos é uma lenda do esporte e um dos pilotos de maior sucesso em todos os formatos de corrida off-road. Com os testes em andamento, temos agora uma grande oportunidade de aprender com os melhores e impulsionar ainda mais o desenvolvimento da Ford Raptor”, afirmou.

“Estou muito entusiasmado com este novo projeto do Rally Dakar, por voltar a trabalhar com a Ford pela quarta vez e regressar à M-Sport”, afirmou Carlos Sainz. “Minha história com a Ford remonta a 1987 e tenho muito orgulho disso. Estou muito animado por dirigir a picape Raptor e enfrentar esse grande desafio com muitos objetivos. Um deles é ajudar a Ford a vencer o Rally Dakar”.

“É um prazer estar neste grande projeto com uma marca icônica como a Ford e com a M-Sport, com a sua história e legado no esporte, para criar algo completamente novo”, comentou Nani Roma. “O próximo Dakar não está longe, então agora é hora de trabalhar duro. Mas estamos muito felizes de estar cercados por engenheiros, mecânicos e todo o time superdedicado e talentoso. Poder acordar todos os dias e fazer o que amamos, com pessoas que têm a mesma paixão, é a melhor sensação”. (Fotos: Ford/Divulgação).