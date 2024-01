Ford amplia a liderança em picapes e vans nos EUA

A Ford liderou, mais uma vez, a venda de picapes e vans na América do Norte em 2023, com um crescimento de 13% e o total de 1.081.777 unidades. A Ford Série F, além de ser a picape mais vendida pelo 47° ano, foi o veículo mais vendido do mercado norte-americano pelo 42º ano consecutivo. Com um crescimento de 15% e mais de 750.000 unidades, ela superou em mais de 200.000 unidades a segunda colocada Silverado.

A F-150 Lightning foi a picape elétrica mais vendida dos EUA, com um crescimento de 55%. Já a Ford Maverick Hybrid liderou as picapes híbridas no continente, com um crescimento de 67% e mais de 52.000 unidades, ficando a F-150 Hybrid no segundo lugar, com um avanço de 41% e mais de 50.000 unidades

No segmento de vans comerciais a Ford Transit também foi a mais vendida, com um crescimento de 30% e 129.000 unidades – reforçando a liderança de 45 anos consecutivos da marca nesse mercado. A Ford E-Transit também foi a campeã das vans elétricas, com mais de 7.600 unidades e um avanço de 18%. Tudo isso contribuiu para a Ford crescer 7,1% e registrar o seu melhor resultado de vendas no continente desde 2020, com o total de 1.995.912 veículos.

“Em um ano de desafios, com greve dos empregados e problemas de abastecimento, nossa incrível linha de veículos a gasolina, elétricos e híbridos e nossa fantástica rede de concessionárias proporcionaram um crescimento sólido, entregando os produtos que os consumidores querem”, disse Jim Farley, presidente e CEO da Ford. “Estou especialmente orgulhoso de a Ford se manter como a segunda marca de veículos elétricos da América, enquanto a nossa nova geração já está a caminho”.