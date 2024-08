Fontanella e Geovani Tavares largam na frente na Fórmula Truck em Londrina

Para aumentar ainda mais a expectativa de um grande espetáculo neste domingo (04/08), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná, a 5ª etapa da Fórmula Truck terá pole positions inéditos na temporada. Depois de figurarem entre os oito mais rápidos nos treinos classificatórios na tarde deste sábado, o catarinense Ramiris Fontanella, na categoria GT Truck; e o paraguaio Geovani Tavares, na F-Truck, garantiram o direito de largar na frente neste domingo. A largada da categoria F-Truck será às 12h45 e a largada da prova da categoria GT Truck está marcada para às 14 horas.

Pilotando um Scania, Ramires Fontanela foi o mais rápido no treino classificatório e no Top Qualifying melhorou sem tempo em 905 milésimos segundos e ao registrar 1m42s454, garantiu a pole position da categoria GT Truck. Ao seu lado, fechando a primeira file do grid de largada, sairá João Batista dos Santos, o Joãozinho Santa Helena, que pilotando um DAF, fez o tempo de 1m42s510.

O paranaense Pedro Muffato, atual campeão e líder do campeonato, sairá em terceiro, com 1m43s063. Depois estarão Everton Fontanella (SC), 1m43s541, em quarto; Túlio Bendo (SC), Benz, 1m43s584, em quinto; Rogério Agostini (SC), 1m43s696, em sexto; Álvaro Bendo (SC), 1m44s176, em sétimo; e Edivan Monteiro (PR), 1m44s934, em oitavo, fechando as quatro primeiras filas do grid de largada.

Categoria F-Truck

Confirmando a sua boa fase é que chegou ao grupo dos que disputarão o título desta temporada, o paraguaio Geovani Tavares também melhorou sua performance no Top Qualifying e com 1m46s206, garantiu a pole position. Ele de uma vitória na etapa anterior, disputada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no mês passado. A primeira fila será completada pelo paranaense Márcio Rampon, com 1m46s801. Rampon é bicampeão da categoria e está na liderança na atual temporada.

A segunda fila do grid será formada por paranaense. Fabrício Rossatto, de Campo Largo, sai em terceiro, com 1m47s376; e Camilo Daniel Lovato, de Almirante Tamandaré, o quarto, com 1m48s089. Os paranaenses também estarão na terceira fila. Carlos Eduardo Conci, de Cafelândia, larga quinto, com 1m48s309; e Thiago Mânica, de Curitiba, em sexto, com 1m49s724. A quarta fila será composta por gaúchos. Douglas Collet, de Casca, sai em sétimo; e Tiago Bellaver, de Farroupilha, em oitavo. Eles não participaram do Top Qualifying, em função de problemas mecânicos em seus caminhões.

Programação

A programação da Fórmula Truck em Londrina neste domingo começa às 9h40 com a largada da 3ª prova do Paranaense/Metropolitano de Marcas; das 10h10 às 11 horas, desfile dos pilotos; das 11h10 às 12 horas, shows e visitação do público aos boxes; 12h40, execução do Hino Nacional; às 12h45, largada da corrida da F-Truck (35 minutos, mais uma volta); às 14 horas, largada da corrida da GT Truck (35 minutos, mais uma volta); às 15h20, largada da 4ª prova do Paranaense/Metropolitano de Marcas e às 16h10, largada da Copa SpeedMax (35 minutos, mais uma volta e com caminhões das categorias GT Truck e F-Truck).

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. As emoções da etapa de Londrina poderão ser acompanhadas ao vivo pela Rede TV e pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Sérgio Kaskanlian.

Grid de largada da Fórmula Truck em Londrina:

Categoria GT Truck:

1.º) Ramiris Fontanella (Lauro Muller-SC), 1m42s454;

2.º) João Batista M. dos Santos Filho (Colombo-PR), DAF, 1m42s510;

3.º) Pedro Muffato (Cascavel-PR), Scania, 1m43s063;

4.º) Everton Fontanella (Criciúma-SC), Scania, 1m43s541;

5.º) Túlio Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, 1m43s584;

6.º) Rogério Agostini (São Miguel do Oeste-SC), Mercedes-Benz, 1m43s696;

7.º) Álvaro Bendo (Ermo-SC), Mercedes-Benz, 1m44s176;

8.º) Edivan Monteiro (Cascavel-PR), Mercedes-Benz, 1m44s934.

9.º) Jorge Maurício Ribeiro (Pelotas-RS), Scania, 1m44s496;

10.º) Luís Paulo Rampon (Curitiba-PR), Scania, 1m44s981;

11.º) Douglas Torres (Curitiba-PR), Ford Cargo, 1m45s454;

12.º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho (Paraguai), Scania, m45s629;

13.º) Brayan Ruan Pitta Silva (Curitiba-PR), Scania, 1m46s116;

14.º) Alex de Andrade Vieira (Santos-SP), Mercedes-Benz, 1m46s133;

15.º) Leonardo Barramacher (Itapema-SC), Volvo, 1m46s303.

Categoria F-Truck:

1.º) Geovani Tavares (Paraguai), Scania, 1m46s206;

2.º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), Scania, 1m46s801;

3.º) Fabrício Rossatto (Campo Largo-PR), Volkswagen, 1m47s376;

4.º) Camilo Daniel Lovato (Almirante Tamandaré-PR), Scania, 1m48s089;

5.º) Carlos Eduardo Conci (Cafelândia-PR), Ford Cargo, 1m48s309;

6.º) Thiago Mânica (Curitiba/PR), Scania, 1m49s724;

7.º) Douglas Collet (Casca-RS), Scania, sem tempo;

8.º) Tiago Bellaver (Farroupilha-RS), Mercedes-Benz, sem tempo.

9.º) Gilmar Antônio Mottin (Adrianópolis-PR), Scania, 1m51s917;

10.º) Cristiano Lemos Branco (Ponta Grossa-PR), Scania, 1m57s405;

11.º) Gabrielle Rampon (Curitiba-PR), Scania, 2m05s185;

12.º) Max Nunes (Curitiba-PR), Volvo, sem tempo;

13.º) Léo Barramacher (Itapema-SC), Volvo, sem tempo;

14.º) Gabriel Saccomanno (São Paulo-SP), Volkswagen, sem tempo.

(Fotos: Tiago Soares/Divulgação).