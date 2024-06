Fiat segue líder de mercado e Strada volta a ser a mais vendida

Em mais um mês, a Fiat liderou o mercado brasileiro. Em maio, a marca conquistou 21% de market share e 38.686 veículos emplacados, o que corresponde a 11 mil unidades a mais do que o segundo colocado. A marca ainda apresentou um crescimento de 0,9 p.p. em participação de mercado comparado ao mês anterior. Como se não bastasse, a Strada também garantiu a posição número um do pódio no quinto mês do ano com 6,0% de market share, retomando a liderança.

A Fiat encerrou o mês com três modelos entre os dez mais vendidos. Em primeiríssimo lugar, a Strada registrou 10.973 veículos vendidos. O Mobi ficou na sexta colocação, com 6.148 emplacamentos, enquanto o Argo alcançou a nona posição, com 5.552 unidades comercializadas. Vale destacar ainda o resultado da Fiat Toro em maio. A SUP (Sport Utility Pick-Up) da Fiat garantiu a maior participação no mercado em geral desde agosto de 2023, com 2,3%, e em seu segmento desde setembro do mesmo ano, com 44,2%, e ainda liderou entre as C e D picapes com 4.313 unidades vendidas.

Entre os diferentes segmentos, a marca também obteve destaque, conquistando a liderança em três deles: o de picapes com 15.546 unidades vendidas e 42,6% de segment share; o de vans com 1.274 veículos comercializados e 31,3% da fatia do segmento e o de hatches com 11.704 emplacamentos e 24,5% de participação.

“A retomada da liderança pela Strada tanto no mês quanto no ano mostra a força da Fiat e reforça toda a tradição e qualidades da picape que é tão desejada pelo mercado. Também seguimos nos destacando em diversos segmentos. Para completar, a marca manteve o topo do pódio em maio e no acumulado do ano. Ocupamos o primeiro lugar em 2021, 2022 e 2023 e queremos manter essa posição também este ano”, comenta Herlander Zola, vice-presidente sênior de Operações Comerciais da Stellantis no Brasil e de Veículos Comerciais Leves (LCV) para América do Sul.

Acumulado do ano

Quando o assunto é acumulado do ano, a marca também faz bonito e repete o sucesso. Com 20,8% de market share e mais de 182.294 veículos emplacados, a Fiat garante a liderança absoluta do mercado brasileiro em 2024. Além disso, segue com três modelos no ranking dos dez mais vendidos do ano, com Strada na liderança com 49.050 veículos comercializados, Argo na quinta posição com 32.204 emplacamentos e Mobi, logo em seguida, na sexta colocação com 26.233 unidades vendidas. Vale dizer ainda que a marca é a número um em diferentes segmentos, como o de hatches, com 23,5% deste mercado, picapes com 39,4% de segment share e vans com a fatia de e 38,6%. (Foto: Fiat/Divulgação).