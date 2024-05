Fiat promove Cronos Week, semana de ofertas com condições exclusivas

A Fiat tem uma grande novidade para os amantes de sedãs que querem adquirir o Fiat Cronos. Entre 20 e 27 de maio, a marca irá promover a Cronos Week, semana de ofertas e condições exclusivas para quem quer adquirir o modelo.

E as boas notícias não param por aí: além de comprar o modelo com o maior porta-malas do segmento (525 litros), os novos proprietários vão ganhar um ano de combustível grátis, com 47 litros de gasolina por mês, durante 12 meses.

A Cronos Week traz descontos exclusivos como a versão Drive 1.3 MT, ofertada por R$94.490,00, uma redução de R$5.500, além de oferecer supervalorização do usado na troca. Para conferir todas as condições, basta ir até a concessionária Fiat mais próxima ou acessar o site: https://ofertas.fiat.com.br/.

Fiat Cronos

Apresentado para o mercado brasileiro em 2018, o Cronos foi projetado para revolucionar o mercado em sua categoria. O modelo se destaca por seu design arrojado, interior amplo e por seu porta-malas muito espaçoso.

Vale ressaltar que no quesito custo benefício ele também faz bonito. O Cronos se consagrou como um dos modelos mais econômicos da sua categoria no país, tanto nas versões com câmbio manual como com o automático.

Já quando o assunto é valorização, o modelo também é destaque na sua categoria. Inclusive, no ano passado recebeu o selo Maior Valor de Revenda – Autos 2023, da Agência Autoinforme, sendo o carro que menos desvalorizou em seu segmento no último ano. (Foto: Fiat/Divulgação).