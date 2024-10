Fever Mobilidade inicia pré-venda do Fever Nextem FN1000

Esse é o primeiro veículo de um amplo leque de produtos que a Fever lançará no país em parceria com a chinesa Nextem, um fabricante especializado em veículos comerciais elétricos que já opera em mais de 35 países, especialmente Europa e América do Norte.

A linha Fever Nextem, como será denominada no mercado brasileiro, busca atender uma demanda crescente das empresas que buscam soluções mais econômicas, eficientes e sustentáveis para movimentarem mercadorias e prestarem serviços nas zonas urbanas.

“Vivemos uma dupla revolução nesse momento. Na mobilidade, por conta da chegada dos motores elétricos aos veículos e, na logística, que em razão da explosão do e-commerce, experimenta um crescimento exponencial da sua jornada de trabalho porta a porta”, comenta Nelson Füchter Filho, CEO da Fever.

Uma nova referência no segmento dos VUC’s

O novo Fever Nextem FN1000 chega para preencher uma lacuna no segmento de veículos urbanos de carga (VUC’s) que tem preços abaixo dos R$300 mil e que até agora se limitavam a opções movidas a diesel ou a gasolina.

Dotado de uma motorização potente 100% elétrica (30 kw de pico), combinada com uma bateria ultramoderna de LFP (33kWh), o veículo alcança 200 km de autonomia, tem torque de 185 N.m e tem 1000 kg de capacidade de carga. Além disso, o Fever Nextem FN 1000 traz soluções inéditas para o segmento como câmbio automático, 4 opções de carroceria, painel totalmente digital, multimídia touchscreen, câmera de ré e ar-condicionado. Tudo isso desde o modelo de entrada!

Outro ponto alto é a questão de segurança. O veículo vem de série com airbag para motorista e passageiro, freios ABS, luzes de frenagem de emergência, ESC (controle eletrônico de estabilidade), DRL (luzes diurnas de led), direção elétrica, assistência de partida em aclives (hill assist), freios a disco nas rodas dianteiras e muito mais

“Chegamos para revolucionar o setor, oferecendo o mais baixo custo operacional do segmento. O Fever Nextem FN1000 custa apenas R$16,50 a cada 100 km rodados dentro das cidades, incluídos aqui o custo com revisão, manutenção e recarga de energia. Em 3 anos, rodando 150 mil quilômetros no período, o custo total do FN1000 é de apenas R$28.300 contra um custo de R$142.000 de um VUC a diesel. Sem dúvida, uma revolução no segmento de logística urbana”, comenta Jacinto Silveira, co-CEO da Fever.

Pós-vendas barato e acessível com foco total no cliente

Uma das principais reclamações do cliente que precisa de um veículo para trabalhar refere-se ao pós-vendas: custo elevado das peças; dificuldade de agendamento de revisões; poucas concessionárias disponíveis; frequência alta de revisões, entre outros.

Pensando nisso, a Fever Nextem vai além da inovação do produto e traz novidades na área de serviços e do apoio ao cliente.

O pós-vendas é de responsabilidade da rede Bosch Car Service, que possui mais de 1000 pontos de atendimento e está presente em todos os estados do país. Fever e Bosch formaram uma aliança que torna a experiência cliente muito positiva, já que os serviços de agendamento são feitos direto pelo cliente no canal Fale com a Fever.

A rede Bosch também tem um canal direto com a Fever no que se refere a logística de peças de reposição, acessando o estoque central de peças da Fever para se abastecer. As concessionárias não fazem parte desse ciclo de atendimento.

Outro ponto importante é que as revisões periódicas são realizadas com intervalos de 20 mil em 20 mil km (com exceção das duas primeiras) e tem preços fixos. A garantia da bateria é de 5 anos e a do veículo tem período de 2 anos.

Pré-venda em condições especiais em toda a rede de concessionárias

A Fever entende que para alcançar sua ambiciosa meta de 10% do segmento precisa ter um preço competitivo que, combinado o baixo custo operacional, atrairá a atenção dos clientes. Pensando nisso, a pré-venda acaba de iniciar em todas as concessionárias da marca como também pela internet, no site da marca www.fever.net.br.

Modelos e preços do Fever Nextem FN 1000

(Os preços não incluem o frete, que varia conforme a região):

Fever Nextem FN1000 Chassi Cabine: R$199.990,00;

Fever Nextem FN1000 Pickup (alumínio): R$216.990,00;

Fever Nextem FN1000 Standard Box (3.8m3): R$226.990,00;

Fever Nextem FN1000 High Box (5.6m3): R$229.990,00.

(Fotos: Fever/Divulgação).