Festival Interlagos 2024 exibe 12 novos carros

A maciça presença de 19 marcas no Festival Interlagos 2024 Automóvel, que abriu as portas hoje para a imprensa, e que funcionará de 9 a 11 de agosto para o público, garantiu uma série de novidades para o mercado automotivo: 12 novos carros foram apresentados aos jornalistas e serão conhecidos pelos 150 mil visitantes nos próximos dias.

Recém-lançado no mercado nacional, o Kardian foi o destaque da Renault, que ainda celebrou os 60 anos de um feito histórico: o Gordini que rodou por mais de 50 mil km sem parar na pista de Interlagos, com homenagens a alguns dos pilotos que participaram na época. Já a BYD exibiu sua picape mid-size Shark, com motorização híbrida de mais de 400 cv de potência.

A GWM, por sua vez, revelou uma série especial do Ora 03 GT Approve (limitada a 200 unidades) e o SUV de luxo Tank 300. A marca também mostrou em primeiríssima mão o SUV híbrido plug-in WEY 07, que tem estreia prevista para 2025 no Brasil. Jeep e RAM participam do Festival repletas de novidades: a marca de SUV´s apresentou as versões Rubicon de Wrangler e Gladiator, enquanto a de picapes estreou dois modelos especiais: Rampage Rebel Ignition e 2500 Rodeo Edition.

Com a presença de mais de 500 jornalistas na cobertura do evento, a série de apresentações ainda teve a estreia oficial da marca Neta no Brasil. Os principais modelos exibidos pela montadora foram o hatch Aya, o SUV Aya X e o cupê esportivo GT, que faz 0 a 100 km/h em apenas 3,6 segundos. A Lexus levou ao Festival Interlagos seu novo SUV de alto luxo, equipado com motorização híbrida plug-in: o RX 450h+.

O Festival Interlagos 2024 Automóvel ainda conta com a presença de Chevrolet, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Ford, Abarth, Fiat, Land Rover, Honda, Volvo, Jaecoo e Omoda.

Ingressos à venda

Os ingressos para o Festival Interlagos começam com o Street Pass (R$ 98), que garante acesso a todas as atrações do Festival, incluindo o show do Filipe Ret na sexta-feira (09/08). Em seguida, outras opções – o grande diferencial do evento – permitem vivenciar a experiência de pilotar na icônica pista de Interlagos. O Drive Pass (R$ 495) possibilita que o visitante escolha três carros diferentes para acelerar. O Show Pass (R$ 250), por sua vez, é válido somente no sábado e dá acesso ao Churrasco On Fire, com show da dupla Fernando & Sorocaba e open food por 5 horas. Já o Range Rover Pass dará aos participantes a oportunidade de experimentar três carros exclusivos da marca na pista de Interlagos, ao preço de R$ 1.295. O Sport Vip Pass complemente as opções, ao custo de R$ 2.960. Serão duas voltas de pura adrenalina em um dos modelos selecionados.

Formato único no mundo

Experiência singular para os visitantes, uma vez que vai proporcionar três propostas em um só espaço – a oportunidade de ver e conhecer os carros expostos ao vivo, a chance de guiar na mítica pista do Autódromo os carros que o cliente escolher, além de um ambiente completamente destinado à negociação de venda desses automóveis – o Festival Interlagos 2024 Automóvel também foi confirmado pela Prefeitura de São Paulo, que posicionou tanto a edição de motos quanto a de automóveis como eventos estratégicos para a cidade, formalizando um contrato de cinco anos entre o Autódromo de Interlagos e o Festival, até 2028. (Fotos: Festival Interlagos/Divulgação).