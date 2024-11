Fenatran celebra melhor resultado da sua história

Termina na última sexta-feira, 08 de novembro, a 24ª edição da Fenatran. A maior feira para o transporte rodoviário de cargas e logística da América Latina, bateu todos os recordes e reuniu um público superior a 70 mil pessoas. Esse número se refere apenas ao fechamento dos quatro primeiros dias do evento, já que a presença dos visitantes do dia de encerramento ainda não foi contabilizada.

Nos dias 05 e 06 de novembro, foram realizadas as rodadas de negócios com a participação de 60 expositores e 17 empresas compradoras. Ao todo, foram promovidas 102 reuniões que devem gerar negócios no valor de 98 milhões de reais para os próximos 12 meses. Entre compradores, empresas líderes em suas áreas de atuação, como DHL, BYD, Eldorado Brasil Celulose, JBS transportadora, Pepsico, entre muitas outras.

Para Thiago Braga Ferreira, gerente executivo da Fenatran, o sucesso da edição demonstra a importância do evento para todo ecossistema do transporte rodoviário e a força do segmento. “Mais uma vez a Fenatran comprova sua vocação principal de geração de negócios e seu papel como difusor das mais relevantes tendências do futuro da mobilidade e da logística”, comenta.

As novas tecnologias de redução de emissões foram o tema central neste ano. Os participantes puderam conferir de perto todos os esforços das montadoras instaladas no país rumo à descarbonização. Entre as novidades apresentadas está o primeiro caminhão híbrido, equipado com um motor diesel e um eixo auxiliar elétrico. Também foram expostos diversos modelos elétricos, de diferentes tamanhos e aplicações, inclusive para a coleta de lixo urbana.

Realizada de 04 a 08 de novembro, a feira ocupou mais 100 mil m² nos pavilhões do São Paulo Expo e reuniu mais de 600 marcas com as principais inovações entre caminhões, implementos rodoviários, acessórios e serviços. Desse total, 74 marcas participaram pela primeira vez do evento.

Palestras e debates

Esse ano, a FENATRAN recebeu uma programação de mais de 40 horas de painéis focados nos setores de transporte e logística para os visitantes interessados em desenvolvimento profissional e networking. Localizado no Pavilhão 8, o Espaço de Conteúdo recebeu, ao longo da semana, a Rota Fenatran que abordou o futuro do transporte rodoviário de cargas. No dia 6 de novembro, o Fórum Transporte Sustentável: Carga e Logística destacou as principais tendências e desafios da implementação da agenda ESG nos segmentos.

E para propor ações efetivas para combater a desigualdade de gênero e originar um universo mais diverso e inclusivo, o Fórum de Mulheres no Transporte e Logística foi realizado no dia 7 de novembro. Na curadoria estiveram três projetos voltados para a inclusão de mulheres: o Movimento Vez & Voz, iniciativa do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (SETCESP); o Movimento A Voz Delas, da Mercedes-Benz do Brasil; e o Movimento Rota Feminina, organização sem fins lucrativos que busca a equidade de gênero no ecossistema logístico e vai receber lideranças femininas que atuam nos segmentos.

Realizada pela RX do Brasil, a Fenatran tem parceria institucional e apoio das principais associações do setor, entre elas Anfavea, NTC (Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística) e ANFIR (Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários). (Fotos: Fenatran 2024/Divulgação).