Feirão da Empregabilidade vai oferecer mais de 500 vagas em Curitiba

Com o avanço tecnológico no Transporte Rodoviário de Cargas (TRC), implementando caminhões mais modernos e programas mais complexos na cadeia logística do setor, torna-se indispensável a contratação de profissionais com mão de obra qualificada para operar esses equipamentos. De acordo com o Boletim de Conjuntura Econômica de Junho da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no acumulado deste ano, o setor de transporte gerou 43.153 empregos. Somente em abril deste ano, o setor gerou 11.380 empregos formais. Em um recorte segmentado, o TRC foi responsável pela geração de 9.069 novas vagas.

Com o objetivo de conectar empresas do setor do Transporte Rodoviário de Cargas com profissionais qualificados, facilitando o processo de contratação e preenchimento de vagas, o Sindicato das Empresas do Transporte Rodoviário de Cargas do Paraná (SETCEPAR), em parceria com o SEST/SENAT e apoio da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar), promovem um Feirão da Empregabilidade no dia 18 de julho, na sede do SEST/SENAT, no bairro Boqueirão. Segundo o Presidente do SETCEPAR, Silvio Kasnodzei, a realização do Feirão é de extrema importância para o setor. “Ao reunir em um só local as empresas associadas ao SETCEPAR e candidatos em busca de oportunidades, o Feirão contribui diretamente para o desenvolvimento e fortalecimento do setor de transporte, ao suprir a demanda por mão de obra capacitada”.

Mão de obra qualificada

Ainda segundo o Caged, Curitiba é a terceira cidade brasileira que mais gerou empregos em 2024, ultrapassando os 26 mil postos de trabalho de janeiro a maio. Em relação ao estado, no mês de abril, o setor de transporte teve abertura de 598 novas vagas. Apesar dos números positivos, a nova edição Feirão da Empregabilidade vem com foco no impulsionamento do TRC e servindo como uma plataforma de divulgação e valorização do segmento, atraindo novos talentos e reforçando a imagem do transporte como uma área de oportunidades profissionais. “O Feirão vai facilitar o processo de contratação de mão de obra qualificada. As empresas vão poder preencher suas vagas com profissionais capacitados e a consequência, é a melhor competitividade do setor”, explica Kasnodzei.

O Feirão

O Feirão da Empregabilidade do Transporte abrange uma ampla gama de vagas disponíveis nas empresas associadas ao SETCEPAR. Desde funções operacionais, como motoristas e auxiliares de transporte, até cargos administrativos e de gestão, como analistas, supervisores e gerentes. O evento terá oportunidades para diversos perfis de profissionais, atendendo às necessidades de contratação do setor de transporte em geral. “Todos os parceiros, em especial o idealizador do evento SEST/SENAT, vem trabalhando para que o evento seja enriquecido com a participação de lideranças e especialistas do setor de transporte, a fim de agregar ainda mais valor para os participantes”, explica a coordenadora do setor de Recursos Humanos do SETCEPAR, Vivian Nunes.

Com duração das 08h até às 16h e com 30 estandes disponíveis para as empresas, o Feirão da Empregabilidade do Transporte contará com outras atividades simultâneas, como palestras e apresentações. “Ao longo do dia, os candidatos poderão circular livremente, conversar com os representantes das empresas e participar das atividades programadas. Ao final do evento, os candidatos poderão se retirar, levando consigo a oportunidade de se conectar com potenciais empregadores do setor de transporte”, finaliza Vivian. (Foto: SETCEPAR/Divulgação).