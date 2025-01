Fãs de F1 poderão criar o design do capacete de Pierre Gasly

A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo em número de usuários, se uniu ao piloto de Fórmula 1 da BWT Alpine, Pierre Gasly, para dar aos fãs a chance de criar o design de seu capacete para o Grande Prêmio da Austrália, que abre a temporada 2025 em março. Com base no sucesso da iniciativa do Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2023, que atraiu mais de 700 inscrições, o concurso deste ano convida os fãs e usuários da Binance a enviar designs para ter a chance de ganhar o prêmio final, incluindo uma réplica do capacete autografada em tamanho real e experiências exclusivas.

Como parte da parceria entre Pierre Gasly e a Binance, o concurso de design de capacetes convida os participantes a criar propostas originais e criativas que expressem não apenas seu talento artístico, mas também os valores inovadores da exchange. A iniciativa busca fortalecer a conexão com a comunidade automobilística e celebrar a participação de Gasly no Grande Prêmio da Austrália de forma única e memorável.

O design vencedor será exibido por Pierre ao longo de todo o fim de semana do GP da Austrália, tornando-se um símbolo marcante do evento. Além dessa oportunidade única, o vencedor ganhará um encontro virtual exclusivo com o piloto, receberá uma réplica autografada do capacete e viverá uma experiência inesquecível no dia da corrida em seu Grande Prêmio local.

As inscrições estarão abertas do dia 8 de janeiro (00:00 UTC) até 20 de janeiro de 2025 (00:00 UTC). O design vencedor será revelado antes do Grande Prêmio da Austrália, no início de março. Detalhes completos e requisitos estão disponíveis nos Termos e Condições do concurso.

Recentemente, Pierre, que é nativo do mundo cripto, também se associou à Binance para ajudar a desmistificar mitos sobre criptomoedas. Ao longo de quatro episódios, o piloto aborda tópicos sobre segurança, investimentos em cripto no mundo real e os benefícios da Web3 de uma maneira divertida e educativa. Isso demonstra ainda mais como a Binance pode aproximar os fãs de seu esporte favorito, oferecendo conteúdo único e novas formas de conexão.

“Unir o espírito da comunidade cripto e da F1 é uma experiência eletrizante, e é uma honra poder levar educação sobre cripto aos fãs por meio da Binance. Nosso último concurso de design de capacete para o Grande Prêmio de Abu Dhabi 2023 foi uma incrível demonstração de criatividade e entusiasmo de todos que participaram. Tive o privilégio de conhecer o vencedor pessoalmente e mal posso esperar para ver como os fãs vão expressar suas inspirações para o Grande Prêmio da Austrália. Temos planos para revelar o design vencedor no início da semana da corrida, então fiquem atentos”, disse Pierre Gasly.

“Os fãs de Fórmula 1 estão entre os mais apaixonados e engajados globalmente, e através da inovação, podemos trazer um novo nível de dinamismo para o engajamento dos fãs. Com nossa parceria com Pierre e a BWT Alpine Formula One, estamos empolgados em continuar aproximando os fãs de F1 deles através de nossos esforços, incluindo este último concurso de capacetes”, disse Rachel Conlan, diretora de Marketing da Binance.

“Estamos empolgados em celebrar, mais uma vez, a poderosa conexão entre os mundos das criptomoedas e da Fórmula 1 por meio deste concurso de design de capacetes. Pierre Gasly representa perfeitamente essa união, e enquanto se prepara para a abertura da temporada na Austrália, os fãs terão a oportunidade única de deixar sua marca logo no início do calendário de corridas de 2025”, disse Sarah Dale, chefe global de parcerias da Binance. (Foto: Binance/Divulgação).