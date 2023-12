Escritório de Tecnologia do BMW Group EUA comemora 25 anos no Vale do Silício

O Escritório de Tecnologia do BMW Group nos EUA está comemorando 25 anos no Vale do Silício com um evento apenas para convidados, com workshops imersivos, demonstrações exclusivas de tecnologia e emocionantes experiências de condução multissensoriais e de realidade mista no Levi’s Stadium. A comemoração terá como destaque a estreia norte-americana do conceito de design BMW Vision Neue Klasse e um painel de discussão intitulado “Humanizando a Tecnologia”, com insights do Membro do Conselho de Administração e Desenvolvimento do BMW Group, Frank Weber. Weber será acompanhado pela futurista, neurocientista e tecnóloga Poppy Crum, pelo diretor de confiança e segurança da Airbnb, Naba Banerjee, e pelo diretor de produtos da Meta for Work, Micah Collins. A conversa será moderada pelo renomado especialista em tecnologia, David Pogue.

“Ideias tecnológicas de ponta com muito potencial, desenvolvidas no coração pulsante da alta tecnologia mundial e aperfeiçoadas em nossa rede mundial de inovação. É assim que funciona o nosso Escritório Técnico da BMW em Mountain View”, disse Weber. “Estou muito animado para ver quais impulsos visionários para nossas inovações revolucionárias nossa equipe continuará a criar no futuro”, acrescentou.

Como uma instalação avançada de P&D, o Escritório de Tecnologia do BMW Group EUA está focado em tecnologias emergentes, pensamento centrado no usuário e design de produtos para prever o futuro dos produtos do BMW Group. Uma equipe de pensadores criativos, visionários e engenheiros é encarregada de explorar o que é possível e de ir além para criar as melhores e mais inovadoras experiências para os clientes do BMW Group. Pela primeira vez, o Escritório de Tecnologia do BMW Group EUA abre suas portas para a mídia, líderes do setor e parceiros para dar uma olhada “por baixo do capô” e mostrar alguns de seus projetos passados, presentes e futuros.

“Nos últimos 25 anos, o Escritório de Tecnologia do BMW Group nos EUA tem ultrapassado incansavelmente os limites para explorar possibilidades, moldar o futuro e fornecer tecnologia automotiva que excede as expectativas”, disse Claus Dorrer, vice-presidente do Escritório de Tecnologia do BMW Group nos EUA. “Nossa equipe de diversas origens se inspira muito no fato de viver e trabalhar no coração do Vale do Silício, bem próximo de onde muitos de nossos parceiros estão baseados e onde nascem as tendências tecnológicas. Estamos orgulhosos de que o trabalho que fazemos aqui ajuda a informar, inspirar e melhorar os produtos do BMW Group e as experiências dos clientes em todo o mundo”, completou

Rede Global

O Escritório de Tecnologia do BMW Group nos EUA tornou-se o primeiro escritório de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia do BMW Group localizado fora de Munique quando foi inaugurado no Vale do Silício em 1998. Originalmente sediado em Palo Alto, o escritório mudou-se para sua localização atual em Mountain View em 2011.

Hoje, o Escritório de Tecnologia do BMW Group EUA faz parte de uma rede global de escritórios de tecnologia do BMW Group, que estão estrategicamente localizados em pontos-chave de tecnologia em todo o mundo e são um aspecto crítico da abordagem de inovação aberta da empresa. Além do Vale do Silício e de Munique, os locais incluem Seul, Xangai, Cingapura, Tel Aviv e Tóquio.

O objetivo e a missão coletiva dessa rede expansiva é coletar percepções locais, identificar tecnologias emergentes e trabalhar com os principais parceiros para prever o futuro dos produtos e das experiências dos clientes do BMW Group.

A estreia norte-americana do BMW Vision Neue Klasse

Apresentado pela primeira vez no International Auto Show (IAA) em Munique, em setembro, o veículo BMW Vision Neue Klasse estreia na América do Norte na quinta-feira, 7 de dezembro. Construído sobre os três pilares da eletrificação, digitalização e circularidade, o Vision Neue Klasse representa uma “Nova Classe” de veículos BMW que começará a chegar em 2025.

Workshops imersivos

Em uma série de workshops, os participantes terão uma visão dos bastidores de alguns dos projetos passados e presentes desenvolvidos na instalação, incluindo:

A jornada de AR/VR e sua evolução: Explorações em realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) e possíveis aplicações futuras, incluindo demonstrações práticas dos primeiros protótipos de produtos.

Assistente Pessoal Inteligente (IPA): Uma prévia da próxima geração da tecnologia de assistente de voz no veículo do BMW Group;

Mentalidade de inovação: Insights da equipe de exploradores, criadores e construtores do escritório e como a localização nos EUA e no Vale do Silício afeta seu trabalho, apresentando uma rara visão de alguns projetos inéditos;

Desenvolvimento de baterias para veículos elétricos: Uma discussão sobre a futura tecnologia de baterias para veículos elétricos com a empresa independente de capital de risco do BMW Group, a BMW iVentures, com foco em seus investimentos estratégicos nesse espaço e na colaboração com o Escritório de Tecnologia do BMW Group nos EUA.

Experiências interativas de direção

Uma série de experiências interativas de direção no estádio Levi’s, desde uma experiência de direção de realidade mista e uma jornada multissensorial de aromas dinâmicos, até a primeira demonstração no carro do fone de ouvido Meta Quest;

Experiência de direção com realidade mista: Uma demonstração de como a BMW pode usar a tecnologia de realidade mista para trazer carros reais para pistas de corrida virtuais. Nessa experiência interativa, os participantes assumirão o volante de um BMW M4 e dirigirão em uma pista fechada enquanto usam um fone de ouvido VR para experimentar a fusão dos mundos virtual e físico;

Mentalidade de inovação – Jornada de aromas dinâmicos inteligentes: Os participantes farão uma jornada dinâmica de aromas durante essa demonstração do projeto desenvolvido no Escritório de Tecnologia do BMW Group EUA, que não foi lançado. Os passageiros desfrutarão de uma experiência multissensorial que é moldada pelo contexto da condução e do mundo ao seu redor;

Experiência de condução de realidade mista Meta Quest: O BMW Group e a Meta são pioneiros na pesquisa e na exploração de possíveis casos de uso de dispositivos de realidade estendida no ecossistema de veículos digitais. Esta é uma demonstração inédita no veículo da capacidade de exibir com precisão conteúdo estável de realidade virtual (VR) e realidade mista (MR) para passageiros em um carro em movimento rápido, mesmo ao fazer curvas, passar por lombadas e acelerar. Para isso, foram incorporados dados de IMU de um conjunto de sensores de um carro BMW em tempo real ao sistema de rastreamento dos óculos de pesquisa Project Aria da Meta. Depois de transferir o sistema de rastreamento para um dispositivo Meta Quest 3, os pesquisadores possibilitaram uma série de experiências estáveis de jogos, entretenimento, produtividade e meditação “bloqueadas pelo carro”;

Demonstração de chaves digitais: Esta sessão discutirá o papel fundamental da BMW no desenvolvimento de uma prova de conceito inicial para o uso de smartphones como uma chave digital de veículo, o que possibilitou um padrão do setor e abriu as portas para outras funcionalidades de smartphones relacionadas a veículos.