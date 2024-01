Encontros de carros movimentam o Complexo Dream Car Museum

Inaugurado em dezembro passado, o Dream Car Museum de São Roque já se tornou um dos locais preferidos para a realização de encontros de veículos, tanto de carros quanto de motos. A proximidade com a capital paulista (60 km) e a completa infraestrutura oferecida tornam o complexo o ponto de encontro ideal para os apaixonados por clássicos ou mesmo modelos modernos. Nada mais divertido do que reunir os amigos, pegar a estrada e, ao final da viagem, conferir o acervo do museu, composto por 85 automóveis, 20 motocicletas e 40 bicicletas antigas. Os eventos tornam-se uma atração extra e são abertos a todos os fãs, pois ocorrem no estacionamento, no entorno do museu. Os visitantes que chegam de carro ou de moto pagam apenas o estacionamento (R$ 20 reais) e, caso queiram conhecer as raridades expostas no museu, basta adquirirem o ingresso (R$ 77,00 por pessoa). Vários eventos agitarão as dependências do empreendimento: modelos pré-guerra (20 de janeiro), Picapes Ranger (28 de janeiro), Ford Mustang (3 de fevereiro) e Ford Galaxie (24 de março).

Antes mesmo da abertura ao público, o Dream Car Museum já havia sido escolhido para sediar um encontro de Ferraris, de modelos do Chrysler Clube do Brasil e também de carros do Mercedes-Benz Club Brasil. No dia da inauguração oficial, em 9 de dezembro de 2023, cerca de 200 Porsches, fabricados nas mais variadas décadas, fizeram a alegria dos aficionados. O gerente do complexo, Matheus Garcia, revela que clubes da capital paulista e de diversas regiões já manifestaram interesse em realizar encontros. “O Dream Car Museum oferece uma estrutura completa para os apaixonados por carros passarem o dia inteiro se divertindo com a família: museu, restaurantes, lojas, parque de diversões para a garotada e, em breve, o kartódromo de nível internacional”, adianta.

Modelos pré-guerra se reúnem neste sábado

Neste sábado (20 de janeiro), do meio-dia às 17 horas, o estacionamento do complexo sediará um encontro de modelos fabricados desde a invenção do automóvel até o período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Deverão participar 40 veículos e cerca de 80 pessoas. Conforme o presidente da Confraria de Automóveis Pré-Guerra, Miguel Lebre, a iniciativa será realizada em parceria com o Clube do Ford Modelo A de São Paulo. “Os carros pré-guerra têm muita história de família. Meu pai, por exemplo, teve um Ford 1931 e foi até o fim da sua vida com esse automóvel. Desde os 12 anos de idade eu já fazia manutenção no veículo’’, revela Miguel, que tem 70 anos.

Ranger tem encontro no dia 28 de janeiro

Já no dia 28 de janeiro (domingo), das 9 às 17 horas, cerca de 50 exemplares da Ford Ranger serão atração no Dream Car Museum. Lançada em 1983 nos Estados Unidos, a picape só chegou ao Brasil em 1993, através de importadores independentes. A importação oficial via montadora começou apenas em 1995. Desde então, a picape vem conquistando um número crescente de fãs.

A organização é do Ranger Clube do Brasil, que foi fundado em 2019 e conta com 290 associados espalhados por todo o Brasil. O vice-presidente do clube, Raul Razin da Silva, estima que o encontro reunirá cerca de 150 pessoas. “O fato de o Dream Car Museum oferecer uma estrutura que acolhe toda a família pesou bastante na escolha do local. Todos também estão ansiosos para conhecer os carros expostos’’, adianta.

Em 3 de fevereiro, Mustang será destaque

No dia 3 de fevereiro (sábado), das 10 às 15 horas estarão reunidos 50 exemplares do Ford Mustang, entre antigos e novos. A entidade organizadora, o Mustang Clube de São Paulo, espera mobilizar cerca de 100 associados durante o 1º encontro temático do modelo – para celebrar os seus 60 anos de produção contínua, que transcorrem no próximo dia 17 de abril.

O presidente da atual gestão do Mustang Clube de São Paulo, Marcelo Simionato, revela que o evento será possível graças à parceria com o Dream Car Museum, que oferece todo o apoio e estrutura necessários. “Uma das missões do clube é preservar a história do carro. Por isso, prestigiamos iniciativas que têm esse mesmo objetivo, como o Dream Car Museum, que reúne dezenas de exemplares dos mais variados clássicos, proporcionando esta incrível experiência aos apaixonados”, sintetiza Simionato.

Conhecido pelo seu design icônico e alto desempenho, o Ford Mustang foi lançado em 17 de abril de 1964, com opções de motores 6 cilindros de 102,4 cv (101 hp) e V8 com 274,7 cv (271 hp). Seu nome foi inspirado nos cavalos selvagens que habitavam os Estados Unidos. No Brasil, o número de entusiastas do automóvel com a logomarca do “cavalo selvagem” não para de crescer. Desde que o modelo foi lançado oficialmente no mercado nacional, em março de 2018, já foram mais de 2.500 unidades emplacadas. A versão exclusiva e numerada Mach 1 à venda é equipada com um poderoso V8 de 483 cv. A 7ª geração do Mustang 2024 já é comercializada nos Estados Unidos e a expectativa é de que chegue ainda neste ano ao Brasil.

O Mustang Clube de São Paulo foi fundado há 20 anos e é uma associação privada filiada à Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), que concede aos sócios certificados técnicos para emissão da placa preta a carros antigos com mais de 30 anos que atendem aos critérios. O clube tem 120 integrantes e também faz parte da Associação Mustang Latin América, auxiliando na troca de informações entre os proprietários dos carros. “A finalidade é incentivar a preservação e manutenção histórica e cultural da marca Mustang desde a sua origem até os tempos atuais”, finaliza Simionato.

Em 24 de março tem Ford Galaxie

Maior veículo de passeio já fabricado no Brasil, o Ford Galaxie terá um encontro no complexo em 24 de março (domingo), das 11 às 17 horas. A promoção é do Galaxie Clube do Brasil, que surgiu em 2007 e pretende reunir 50 veículos e 100 aficionados. A intenção é celebrar os 57 anos do carro no Brasil. O Galaxie 500 foi lançado em 16 de fevereiro de 1967 e deu origem aos modelos Galaxie, Galaxie 500, LTD, LTD/Landau e Landau.

O carro foi o primeiro nacional com câmbio automático e, durante muitos anos, o veículo preferido dos grandes empresários, políticos e artistas. Outra curiosidade é que o LTD/Landau e o Landau – respectivamente a seu tempo – o topo-de-linha, da família Galaxie, figurou como o veículo de passageiros mais caro do País entre 1971 e 1983.

O complexo conta com salão de eventos, que funciona no pavimento superior do museu e tem 1.500 metros quadrados, bem como rampa de acesso, possibilitando a entrada de veículos de grande porte. Tudo isso com vista panorâmica para os modelos expostos no acervo.

Em meados de fevereiro, o Dream Car Museum também vai inaugurar um kartódromo de nível internacional, que poderá ser usado por montadoras de carros e motos, bem como outras empresas do ramo automotivo, para a realização de lançamentos e testes de desenvolvimento de tecnologias. O circuito ainda poderá sediar track days, cada vez mais em alta entre os apaixonados por veículos.

SERVIÇO

O que: Complexo cultural, gastronômico e de lazer Dream Car Museum, aberto à visitação pública desde 9 de dezembro de 2023;

Onde: Estrada do Vinho, 7.901, bairro Canguera, São Roque, São Paulo

Atrações: museu com 145 veículos raros (85 automóveis, 20 motos e 40 bicicletas), kartódromo (a partir do final de fevereiro de 2024), parque de diversões, 23 lojas, lanchonetes, 4 restaurantes (em funcionamento nos próximos meses), salão de eventos e capela;

Horários: o complexo funciona de terças a domingos. De terças a quintas, fica aberto das 9 às 19 horas; às sextas e sábados, das 9 às 21 horas; e aos domingos e feriados, das 9 às 19 horas;

Estacionamento: custa R$ 20,00 por veículo e tem capacidade para 1.000 carros

Ingressos: a entrada promocional para o museu custa R$ 77,00 por pessoa aos sábados e domingos. Durante a semana, o valor promocional baixa para R$ 60,00. As compras podem ser feitas diretamente na bilheteria ou antecipadamente, pela plataforma www.dl7tickets.com.br/dreamcarmuseum;

Meia-entrada: válida para pessoas com mais de 60 anos e crianças de 7 a 12 anos, além de estudantes e militares. Crianças com até 6 anos estão isentas;

Contatos: podem ser feitos pelotelefone (11) 3090-9147 ou e-mail contato@dreamcarmuseum.com.br.

Para mais informações, acesse o site www.dreamcarmuseu.com.br. Siga também o Dream Car Museum no Instagram: dream_car_museum.